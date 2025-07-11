Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

Ворог значно посилив тиск на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Росіяни атакують на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

Яка ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Найбільше атак окупанти здійснили на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

Ворог намагається прорватися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників.

Росіяни активізувалися на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.