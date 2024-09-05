Владимир Путин продолжает убеждать, что якобы ведет войну не с Украиной, а со всем западным миром. Он постоянно жалуется, что Россию якобы атакуют страны НАТО и именно Альянс стоит за всем, что происходит на Курщине.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российский диктатор постоянно угрожает, что Россия якобы пойдет дальше на Европу и США. На самом деле все свои преступления он привык реализовывать чужими руками.

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Что может заставить Путина завершить войну

Россия делает серьезный акцент на пропаганду. Борис Тизенгаузен заметил, что если бы Путину удалось оккупировать Украину, то он бы сменил правительство, провел чистки и организовал репрессии. Люди с альтернативным мнением были бы вынуждены уехать.

Но все это возможно только с помощью пропаганды. Стоит вспомнить, как Путин действовал в Донецкой области в 2014 году. Он до сих пор утверждает, что россиян якобы не было на Востоке, а власть переняли так называемые "ополченцы".

Запад может примерно за полгода заставить Путина завершить войну. Каким образом? Забрав у него доходы от нефти и газа. Это вполне возможно сделать,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Например, в Дании выдвигали идею, чтобы закрыть проливы. А если бы по теневому флоту Путина был нанесен удар, то он потерял бы 30 – 35% средств, которые являются для него необходимыми.

Даже глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о серьезном спаде экономики и замечала, что в таком режиме она не будет работать еще долго.

Если у Путина забрать доходы от нефти и газа – это станет для него очень большой проблемой. Но, к сожалению, накануне выборов (в США – 24 Канал) никто не хочет, чтобы мировые цены колебались,

– подытожил политтехнолог.