Атака "Шахедами" и когда Украина применит первые F-16: хронология 885 дня войны

В Украине продолжаются 885 сутки полномасштабной войны. Россия продолжает атаковать Украину и пытаться захватить украинские территории, а ВСУ делают все возможное, чтобы противостоять агрессии врага.

В ночь на 27 июля российские войска снова атаковали Украину "Шахедами". Об этом и других главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.

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