Россияне ищут слабые места в обороне: есть ли угроза для Харькова

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Российские войска продолжают атаки на Волчанск и пытаются найти слабые места в обороне.

Российская армия штурмует малыми группами, активно используя дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Павла Шамшина в эфире Общественного.

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Есть ли угроза наступления россиян на Харьков?

По его словам, россияне пытаются дергать нашу оборону на разных участках. Основной целью противника остается Волчанск, однако противник пробует атаковать и на других участках – в частности, вблизи Мелового, Амбарного, Казачьей Лопани, Кудиевки и Строевки.

Такими действиями они ищут слабые места в нашей обороне. И если говорить о каких-то скоплениях, то мы видим, что россияне проводят ротацию подразделений, которые вовлечены в штурмовых действиях, но скопления или накопления резервов, которые могли бы прорвать фронт и создать реальную угрозу для Харькова, мы пока не наблюдаем,

– рассказывает Шамшин.

Напряженной остается ситуация и в районе Двуречной, где россияне перебрасывают силы на западный берег Оскола, пытаясь усилить давление на Купянское направление. Ежедневные бои продолжаются в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Строевка, Фиголевка и Красное Первое.

Также, по словам представителя, Россия почти не применяет бронетехнику на этом участке фронта. Причина – как потери предыдущих лет, так и уязвимость техники перед украинскими дронами.

Враг понимает, что если танк или БМП или бронетранспортер появляется на линии боевого соприкосновения, для наших экипажей БПЛА это достаточно легкая и удобная цель. Бывают такие случаи, что операторы соревнуются, кто же поразит тот танк или БМП, когда она наконец появляется на горизонте,

– рассказал Павел Шамшин.

Напоминаем, в Донецкой области продолжаются активные бои, где россияне используют малые пехотные группы, обстрелы дронами и КАБами. Россия пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении, используя численное преимущество. Виктор Тригубов заметил, что на поле боя противник чаще использует малые пехотной группы. Немного снизилось количество и объем применения легкой техники.