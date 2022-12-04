Слово "Украина" стало самым употребительным в публикациях The New York Times за 2022 год

4 декабря 2022, 19:52
Читати новину українською

Источник:

Reddit

В 2022 году слово "Украина" стало самым популярным словом в материалах издания The New York Times. Наша страна упоминалась более 4,5 тысяч раз.

Американская соцсеть Reddit отследила и составила рейтинг из десяти самых популярных слов в NYT за последние 123 года. Слово "Путин" также есть в списке.

Впереди Россию ждут 50 темных лет

Какое слово заняло второе место

На втором месте – "Россия", которая упоминалась более 3,3 тысячи раз в публикациях издания.

Полный рейтинг выглядит так:

  • "Украина"
  • "Россия"
  • "российский"
  • "Байден"
  • "пандемия"
  • "covid-19"
  • "Трамп"
  • "коронавирус"
  • "primary"
  • "Путин"

Кстати, в прошлом году самыми употребительными словами были "Байден" и "ковид".

Какие слова американское издание использовало больше всего: смотрите видео

Как Россия готовила вторжение в Украину

  • Лондонский Королевский институт оборонных исследований проанализировал первое полугодие войны в Украине. Анализ войны охватывает период с февраля по июль.
  • Эксперты утверждают, что перед вторжением Россия разделила украинцев на 4 группы: первая – те, кого нужно ликвидировать физически; вторая – те, кого нужно подавлять и притеснять; третья – нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству; четвертая – потенциальные коллаборанты.
  • У Кремля был список первой группы, состоявший из активных участников революции достоинства. ФСБ России тренировалась даже их захватывать и убивать.

Автор: Анна Романюк