"На Кремль не пойдут": какой будет реакция россиян на поражение в войне и простят ли это Путину

Украина выигрывает войну и выгонит оккупантов со своей территории. Однако идти на Россию или изменять режим в Кремле – дело не украинцев. Простят ли россияне Путину поражение в войне и какова будет их реакция на это – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он считает, что Путину поражения в войне не простят. Но, по его мнению, электорат Путина не встанет сразу и не пойдет на штурм Кремля.

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Какова будет реакция россиян на поражение в войне

По его словам, первая реакция россиян – это будет в определенной степени облегчение, закончившаяся война, не нужно ехать на фронт и гибнуть там, военкомат не будет вылавливать людей на улицах и т.д.

Конечно, электорат будет недоволен поражением, но массовых протестов в России из-за этого не будет. Со временем недовольство будет расти, после ощущения облегчения придет чувство поражения и непонимания, зачем это все вообще требовалось,

– заявил Галлямов.

Политолог подчеркнул, что вся власть Путина держится на предположении, что он силен и всегда побеждает, а если это не так и глава Кремля не может защитить от врагов, то зачем он нужен России.

Галлямов считает, что из-за этого Путин сейчас и не может остановить войну. "Он хочет попробовать хоть что-то продать как победу, а если не получится, то пусть война продолжается до бесконечности", – сказал он.

Готовы ли россияне свергнуть Путина

По мнению Галлямова, россияне внутри готовы разобраться с Путиным, но они боятся.

Элиты ждут, что что-нибудь произойдет, ждет, когда народ восстанет, а тогда уже можно будет действовать. Но люди наоборот спрашивают, нет ли кого-нибудь в Кремле, кто мог бы это сделать. Каждый ожидает, что начнет кто-то другой,

– заявил он.

Политолог считает, что элиты могут прийти к Путину и сказать, что поскольку нет вариантов выходить из войны, то нужно думать о преемнике.

Полное интервью с Аббасом Галлямовым: смотрите видео



"Но пока элиты еще боятся это делать. Пока такой шаг будет воспринят Путиным как посягательство на его место, а все знают, как жестоко он расправляется с такими людьми", – ответил он.

Галлямов отметил, что сейчас Путину такого не могут сказать. Но поскольку ситуация для Путина ухудшается – войну проиграют, а экономика умирает – придет время, когда такое предложение станет спасением ситуации.

По его мнению, Путин в какой-то момент дойдет до того, что он это будет воспринимать как решение проблемы и помощь.

И люди ждут, пока такой момент наступит. То есть первое, что произойдет – это не свержение Путина, с ним попытаются договориться. Но если он откажется, то можно будет ждать недружественных действий,

– заверил политолог.

К слову, Парламентская ассамблея 13 октября приняла резолюцию о признании режима Кремля террористическим. Также в Совете Европы уже заговорили о суде над Путиным.