Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що Путін поразки у війні не пробачать. Але, на його думку, електорат Путіна не повстане одразу і не піде на штурм Кремля.

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Якою буде реакція росіян на поразку у війні

За його словами, перша реакція росіян – це буде певною мірою полегшення, що закінчилася війна, не треба їхати на фронт і гинути там, військкомат не будуть виловлювати людей на вулицях тощо.

Звісно, електорат буде незадоволений поразкою, але масових протестів у Росії через це не буде. З часом незадоволення буде рости, після відчуття полегшення прийде відчуття поразки і нерозуміння, навіщо це все взагалі було потрібно,

– заявив Галлямов.

Політолог наголосив, що вся влада Путіна тримається на припущенні, що він сильний і завжди перемагає, а якщо це не так і глава Кремля не може захистити від ворогів, то навіщо він потрібен Росії.

Галлямов вважає, що через це Путін зараз і не може зупинити війну. "Він хоче спробувати хоч щось продати як перемогу, а якщо не вийде, то нехай “війна продовжується до безкінечності", – сказав він.

Чи готові росіяни скинути Путіна

На думку Галлямова, росіяни всередині мають готовність розібратися з Путіним, але вони бояться.

Еліти чекають, що щось станеться, чекає, коли народ повстане, а тоді вже можна буде діяти. Але люди навпаки запитують, чи немає когось в Кремлі, хто міг би це зробити. Кожен чекає, що почне це хтось інший,

– заявив він.

Політолог вважає, що еліти можуть прийти до Путіна та сказати, що оскільки немає варіантів виходити з війни, то треба думати про наступника.

Повне інтерв’ю з Аббасом Галлямовим: дивіться відео



"Але поки еліти ще бояться це робити. Наразі такий крок буде сприйнятий Путіним як посягання на його місце, а всі знають, як жорстоко він розправляється з такими людьми", – відповів він.

Галлямов зазначив, що зараз Путіну такого не можуть сказати. Але оскільки ситуація для Путіна погіршується – війну програють, а економіка вмирає – то прийде час, коли така пропозиція стане порятунком ситуації.

На його думку, Путін в якийсь момент дійде до такого, що він це буде сприймати як рішення проблеми та допомогу.

І люди чекають, поки такий момент наступить. Тобто перше, що станеться – це не скидання Путіна, з ним спробують домовитися. Але якщо він відмовиться, то можна буде чекати недружніх дій,

– запевнив політолог.

До слова, Парламентська асамблея 13 жовтня ухвалила резолюцію про визнання режиму Кремля терористичним. Також у Раді Європи вже заговорили про суд над Путіним.