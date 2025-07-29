Россияне активно давят на Лиманском и Покровском направлениях: карта боевых действий на 29 июля

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боестолкновения. Больше всего россияне атаковали на Лиманском и Покровском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских военных в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

Россияне активно давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра.

Оккупанты активно атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

Больше всего атак россияне совершили на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Оккупанты пытаются прорваться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.