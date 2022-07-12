Для каждого оружия свое время, – Жданов предположил, когда Украина получит дальнобойные ракеты
Для систем HIMARS Украине обещают более дальнобойные ракеты. Они помогут поражать цели, которые будут быстрее приближать нас к победе. Насколько высока возможность предоставления такого оружия – читайте в материале.
Для каждого оружия свое время. Когда-то мы даже не мечтали о HIMARS, но нам их предоставили. Прокомментировал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.
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Он отметил, что сейчас ведутся разговоры о боеприпасах с дальностью до 140 км.
Я думаю, что их предоставят в ближайшее время. А уже оперативно-тактическую ракету типа ATACMS, которая для этого же комплекса, возможно, немного позже. Однако предоставят,
– сообщил Олег Жданов.
Он добавил, что когда-то мы не мечтали о Западной артиллерии, но получили ее. О самолетах – тоже получаем. Кроме того, он добавил, что ведутся переговоры, чтобы получить самолеты Западного образца, а не только советские.
"Так что для каждого оружия свое время. Постепенно это оружие поступает в Украину и попадает в ряды ВСУ", – подытожил Жданов.
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Успешное использование оружия украинскими защитниками
- Возле оккупированного Мелитополя слышны звуки взрывов на территории военной базы, захваченной российскими захватчиками. По всей вероятности, туда попали украинские снаряды.
- Во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о детонации боекомплектов на складе оккупантов.
- Утром 9 июля воины ВСУ благодаря HIMARS попали в состав боеприпасов оккупантов в Чернобаевке. Очевидцы сообщали, что там долго длился масштабный пожар с детонацией снарядов.