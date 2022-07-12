Для каждого оружия свое время, – Жданов предположил, когда Украина получит дальнобойные ракеты

Для систем HIMARS Украине обещают более дальнобойные ракеты. Они помогут поражать цели, которые будут быстрее приближать нас к победе. Насколько высока возможность предоставления такого оружия – читайте в материале.

Для каждого оружия свое время. Когда-то мы даже не мечтали о HIMARS, но нам их предоставили. Прокомментировал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

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Он отметил, что сейчас ведутся разговоры о боеприпасах с дальностью до 140 км.

Я думаю, что их предоставят в ближайшее время. А уже оперативно-тактическую ракету типа ATACMS, которая для этого же комплекса, возможно, немного позже. Однако предоставят,

– сообщил Олег Жданов.

Он добавил, что когда-то мы не мечтали о Западной артиллерии, но получили ее. О самолетах – тоже получаем. Кроме того, он добавил, что ведутся переговоры, чтобы получить самолеты Западного образца, а не только советские.

"Так что для каждого оружия свое время. Постепенно это оружие поступает в Украину и попадает в ряды ВСУ", – подытожил Жданов.

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