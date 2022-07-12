Для кожної зброї свій час. Колись ми навіть не мріяли про HIMARS, але нам їх надали. Прокоментував 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.
Важливо Процес лише набиратиме обертів, – Веніславський про підрив складів з боєприпасами окупантів
Він зазначив, що зараз ведуться розмови про боєприпаси з дальністю до 140 кілометрів.
Я думаю, що їх нададуть найближчим часом. А вже оперативно-тактичну ракету типу ATACMS, яка для цього ж комплексу, можливо, трошки згодом. Проте нададуть,
– повідомив Олег Жданов.
Він додав, що колись ми не мріяли про Західну артилерію, але отримали її. Про літаки – також отримуємо. Крім того, він додав, що наразі ведуться перемовини, щоб отримати літаки Західного зразку, а не тільки радянські.
"Так що для кожної зброї свій час. Поступова ця зброя надходить в Україну і потрапляє до лав ЗСУ", – підсумував Жданов.
Дивіться відео: про Західну зброю та оборона російських військ
Успішне використання зброї українськими захисниками
- Поблизу окупованого Мелітополя чутно звуки вибухів на території військової бази, яку захопили російські загарбники. Цілком ймовірно, що туди влучили українські снаряди.
- В тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.
- Зранку 9 липня воїни ЗСУ завдяки HIMARS влучили у склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Очевидці повідомляли що там довго тривала масштабна пожежа з детонацією снарядів.