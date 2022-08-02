Когда может затихнуть очередная фаза боев: прогноз военного эксперта

В обозримом будущем ситуация в войне с россией может измениться. ВСУ получат возможность наносить серьезные огневые валы по врагу.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Чернык. Он отмечает, что ВСУ продолжают эффективно противостоять против огромной армии врага. Но с каждым месяцем в Украину прибывает все большее качественного западного вооружения. Поэтому ситуация на войне может измениться в обозримом будущем.

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Когда закончится нынешняя фаза боев

Чернык считает очень уместной тактику, которую избрал Генштаб ВСУ на войну против россии. В нескольких словах ее можно описать как борьбу качества против количества. Очень важно, что руководство вдумчиво использует имеющиеся ресурсы, чтобы максимально уничтожать врага.

По словам военного эксперта, в Украину продолжает регулярно прибывать западная помощь. В таких условиях ВСУ уже совсем скоро могут получить определенное преимущество и смогут нанести "большой огневой вал" по врагу.

По его мнению, уже осенью Вооруженные Силы получат столь необходимые условия.

По моему мнению, но я могу ошибаться, в конце августа – начале сентября сложатся первые условия для нанесения противнику больших огневых валов. Не скорей. И еще хороший месяц нужно поработать, – отмечает Петр Черник.

Где-то примерно в середине октября нынешняя фаза войны может понемногу затихать.

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