Весенняя кампания может ответить, какие сейчас минута матча и счет - Костенко

Весенняя кампания в войне России против Украины будет очень важной. Она продемонстрирует, действительно ли боевые действия приближаются к переломному моменту.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский военный, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко. По его словам, не стоит забывать и о возможностях оккупантов. Они до сих пор могут обновлять собственный ресурс.

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Россияне могут поднять еще много танков

Как подчеркнул Костенко, по официальным данным, с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили около 3 тысяч вражеских танков. Некоторые из них могут быть полностью уничтожены, некоторые повреждены. Оккупанты часто берут поврежденную технику и везут на восстановление.

По открытым данным, оккупанты могут постепенно восстановить от 15 до 20 тысяч танков (поднять со складов и т.п. – 24 Канал). Даже если это будет 5-6 тысяч, то это большое количество, которое даст им возможность по меньшей мере не отступать,

– заметил Костенко.

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Следует помнить, что россияне готовы долго терпеть, вообще ничего не есть, чтобы сохранить лицо своему "царю". Их будут кормить пропагандой, поэтому они будут тихонько сидеть. Не стоит рассчитывать, что после гибели еще 200 тысяч кто-нибудь в России проснется.

Они поддерживают так называемую "СВО". Потому расслабляться рано. Надо собрать все силы. Вращать союзников и готовиться к весенней кампании. Она даст возможности получить ответы на вопрос, какой сейчас счет и какая минута,

– отметил Костенко.

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