Могут ли Трамп и другие мировые лидеры повлиять на ситуацию в Украине – об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала.

Может ли мир повлиять на ситуацию в Украине

Мировые лидеры сейчас реально могут повлиять, но не собираются и не хотят.

По мнению Саакяна, в этом заключается циничная правда сегодняшнего дня.

"То, что мы наблюдаем в последние годы, – это буквально смерть мира, зародившегося в крови Первой и Второй мировых войн. Собственно, внешняя и внутренняя политика Трампа и его команды захлопнула эту деградацию и признала ее теперь с другой стороны океана, потому что они действуют по той же модели: правила описаны только для слабых, а сильные, ядерные, наглые и дерзкие – для них правила можно свободно трактовать, сдвигать, делать более гибкими или вообще не соблюдать", – отметил политолог.

Саакян отметил, что политики согласились с правом силы в ее гнусном понимании, которая "действует ударами в спину, действует пытками, действует запугиванием и террором".

И собственно это тот мир, который у нас сейчас, в котором правила и институты, созданные после Второй мировой войны, перестали действовать окончательно. Мы видим голосование: 51 страна поддержала украинскую резолюцию. За Россию всего 51. Так, это больше, чем за любую другую резолюцию. Это большинство тех, кто поддержал. Но, извините, бездушие двух третей мира красноречивее, чем даже само голосование,

– отметил политолог.

Напомним, что любые попытки доставить гуманитарные грузы или продовольствие в Олешки заканчиваются неудачей, а выжить в условиях полной осады становится все труднее.

Ситуация будет ухудшаться с наступлением холодов, ведь ходить за продуктами в соседние населенные пункты пешком станет невозможно. Все выезды из города и близлежащие поля плотно заминированы, что делает передвижение смертельно опасным.