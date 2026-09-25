Чи може Трамп та інші світові лідери вплинути на ситуацію в Україні, розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу.

Чи може світ вплинути на ситуацію в Україні

Світові лідери зараз реально можуть вплинуть, але не збираються і не хочуть.

На думку, Саакяна в цьому цинічна правда нинішнього дня.

"Те, що ми спостерігаємо останніми роками, це буквально смерті світу, який народився кров'ю Першої і Другої світової війни. Власне, зовнішня та й внутрішня політика Трампа і його команди захлопнула цю деградацію і визнала її тепер з іншого боку океану, бо вони так само діють в моделі, що правила описані тільки для слабких, а сильні, ядерні, нахабні і зухвалі, для них правила можуть вільно трактуватися, посунутися, стати гнучкішими або і взагалі не дотримуватися", – зауважив політолог.

Саакян зазначив, що політики погодилися на право сили у мерзенному її розумінні, яка "діє ударами в спину, яка діє тортурами, яка діє залякуваннями і терором".

І власне це той світ, який ми зараз маємо, в якому правила і інституції, які були створені після Другої світової війни, перестали діяти остаточно. Ми бачимо голосування: 51 країна підтримала українську резолюцію. По Росії всього 51. Так, це більше, ніж будь-яку іншу резолюцію. Це більшість тих, хто підтримав. Але, перепрошую, відмороженість двох третин світу є промовистішою, ніж навіть саме голосування,

– зауважив політолог.

Нагадаємо, що будь-які спроби доставити гуманітарні вантажі чи продовольство в Олешки невдалі, а вижити в умовах повної облоги стає дедалі важче.

Ситуація погіршуватиметься з настанням холодів, адже ходити по продукти до сусідніх населених пунктів пішки стане неможливо. Усі виходи з міста та довколишні поля щільно заміновані, що робить пересування смертельно небезпечним.