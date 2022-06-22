Война в Украине может стать соревнованием на выносливость России и Европы, – Байден
Источник:Bloomberg
Война в Украине может перерасти в затяжной конфликт. И тогда главное – сохранить к ней максимальное внимание.
Усталость от Украины
Президент США Джо Байден отреагировал на фразу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предостерегающего мир от того, что существует "риск роста усталости" вокруг войны в Украине. Причиной этому Джонсон назвал другие возникшие глобальные вызовы, в том числе инфляцию.
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В то же время Джо Байден заявил, что у него нет таких опасений.
"Я не боюсь. Но я считаю, что в какой-то момент это будет соревнованием на выносливость – что россияне смогут выдержать и что Европа будет готова выдержать", – заявил Джо Байден.
Также американский президент заявил, что не боится разрыва западного альянса из-за войны России против Украины. Но он предупредил о затяжном конфликте и сказал, что обсудит дальнейший путь с союзниками, в том числе то, что готова выдержать Европа из-за войны в Украине, на саммите НАТО в Мадриде.
Перед визитом в Испанию Джо Байден посетит встречи лидеров G7, где лидеры ведущих стран мира обсудят ряд самых актуальных глобальных проблем, включая тему Украины.На эти встречи G7 и НАТО получил приглашение и Президент Украины Владимир Зеленский. 48-й саммит G7 запланирован на 26 – 28 июня 2022 года в замке Эльмау в Германии. Саммит НАТО состоится в Мадриде 29 – 30 июня. Зеленский может присоединиться к политическим событиям онлайн.
Что Джонсон сказал об "усталости от Украины"
Британский премьер-министр Борис Джонсон неожиданно приехал во второй раз в Киев 17 июня. В столице он встретился с Владимиром Зеленским.
Лидеры обеих стран обсудили ряд важных вопросов. Среди них: необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, финансовая и экономическая поддержка, гарантии безопасности для Украины; необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.
Борис Джонсон в очередной раз заверил, что его страна продолжит предоставлять вооружение нашему государству и организовывать подготовку военных для эффективной борьбы.
При возвращении домой Борис Джонсон во время общения с журналистами заявил о важности того, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать, что поддерживает Украину в долгосрочной перспективе. Он также предупредил о риске "усталости от Украины" по мере затягивания войны.
"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и мы даем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", – заявил Борис Джонсон.
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