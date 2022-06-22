Война в Украине может стать соревнованием на выносливость России и Европы, – Байден

Война в Украине может перерасти в затяжной конфликт. И тогда главное – сохранить к ней максимальное внимание.

Усталость от Украины

Президент США Джо Байден отреагировал на фразу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предостерегающего мир от того, что существует "риск роста усталости" вокруг войны в Украине. Причиной этому Джонсон назвал другие возникшие глобальные вызовы, в том числе инфляцию.

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В то же время Джо Байден заявил, что у него нет таких опасений.

"Я не боюсь. Но я считаю, что в какой-то момент это будет соревнованием на выносливость – что россияне смогут выдержать и что Европа будет готова выдержать", – заявил Джо Байден.

Также американский президент заявил, что не боится разрыва западного альянса из-за войны России против Украины. Но он предупредил о затяжном конфликте и сказал, что обсудит дальнейший путь с союзниками, в том числе то, что готова выдержать Европа из-за войны в Украине, на саммите НАТО в Мадриде.

Перед визитом в Испанию Джо Байден посетит встречи лидеров G7, где лидеры ведущих стран мира обсудят ряд самых актуальных глобальных проблем, включая тему Украины.

Что Джонсон сказал об "усталости от Украины"

На эти встречи G7 и НАТО получил приглашение и Президент Украины Владимир Зеленский . 48-й саммит G7 запланирован на 26 – 28 июня 2022 года в замке Эльмау в Германии. Саммит НАТО состоится в Мадриде 29 – 30 июня. Зеленский может присоединиться к политическим событиям онлайн.

Британский премьер-министр Борис Джонсон неожиданно приехал во второй раз в Киев 17 июня. В столице он встретился с Владимиром Зеленским.

Лидеры обеих стран обсудили ряд важных вопросов. Среди них: необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, финансовая и экономическая поддержка, гарантии безопасности для Украины; необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Борис Джонсон в очередной раз заверил, что его страна продолжит предоставлять вооружение нашему государству и организовывать подготовку военных для эффективной борьбы.

При возвращении домой Борис Джонсон во время общения с журналистами заявил о важности того, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать, что поддерживает Украину в долгосрочной перспективе. Он также предупредил о риске "усталости от Украины" по мере затягивания войны.

"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и мы даем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", – заявил Борис Джонсон.

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