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24 Канал Главные новости Война в Украине может закончиться через год: Трамп сделал новые прогнозы по урегулированию конфликта
20 февраля, 02:08
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Война в Украине может закончиться через год: Трамп сделал новые прогнозы по урегулированию конфликта

Дарья Смородская

Во время своего выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование российско-украинского конфликта за год, иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.

Трамп добавил, что войну в Украине "в принципе невозможно выиграть", а Украина из-за действий власти стала раздроблена. Об этом сообщает 24 Канал.