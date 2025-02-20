Война в Украине может закончиться через год: Трамп сделал новые прогнозы по урегулированию конфликта

Во время своего выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование российско-украинского конфликта за год, иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.

Трамп добавил, что войну в Украине "в принципе невозможно выиграть", а Украина из-за действий власти стала раздроблена. Об этом сообщает 24 Канал.