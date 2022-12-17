Нацгвардейцы остановили прорыв врага в Донецкой области: мощное видео уничтожение оккупантов

Российские солдаты продолжают массово гибнуть на украинской земле. Наши нацгвардейцы сумели остановить нашествие врага в одном из направлений Донбасса.

Спецназовцы Национальной гвардии Украины помешали продвижению врага в районе Великой Новоселки на Донетчине. оккупанты понесли потери живой силы и техники.

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Как украинские защитники уничтожали противника

В ходе разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. Отмечают, что в направлении, которое контролировали украинские Силы обороны, двигалась техника и оккупанты.

Соответствующие координаты передали бойцам Вооруженных сил Украины, совместно с нацгвардейцами открывшие огонь по врагу.

Нацгвардия уничтожает кафиров в Донецкой области: смотрите видео

На другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника. Как отмечают сами нацгвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытие тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию.

Где расположена Великая Новоселка: смотрите карту

Первоочередная задача ВСУ – не допустить прорыв врага в этом направлении. Ведь это сделает невозможным дальнейшее наступление кафиров в направлении Запорожья и Днепра.

Потери кафиров по состоянию на 17 декабря