Путин стоит перед выбором: командир оценил, как надолго снизилась интенсивность боев

Наступление россиян на фронте несколько замедлилось, но это не значит, что враг отказался от своих планов захватить Украину. Сейчас нужно максимально помогать Силам обороны, чтобы они могли сдерживать оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что украинские военные, по-прежнему, нуждаются в различных силах и средствах. Это касается как приоритетных направлений, где враг особенно активен, так и относительно спокойных.

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Какой выбор должен сделать Путин

Силы обороны должны иметь средства для "подавления" противника там, где он пытается прорваться. Но также нужны ресурсы, чтобы противодействовать ему там, где не такая оживленная линия боевого соприкосновения. Оккупанты не должны чувствовать себя свободно, иметь возможность передвигаться. Наоборот – важно наносить удары по логистике, по вражеским группам, которые проводят подготовку инженерно-фортификационных сооружений.

Надо держать противника в напряжении по всей линии боевых действий. С сентября 2024 года и до сих пор враг понес несоизмеримые потери относительно того результата, который получил,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Все эти потери нужно компенсировать. Система мобилизации через рекрутинг малообеспеченных групп себя исчерпывает. Люди, которые были готовы воевать исключительно за деньги, заканчиваются.

Поэтому сейчас Путин стоит перед выбором, или проводить фактическую мобилизацию. Понятно, что в любом обществе, даже российском, она будет иметь негативный оттенок. Глава Кремля не совсем может себе это позволить,

– сказал военный.

Он добавил, что можно надеяться на определенное уменьшение интенсивности боевых действий. По его субъективному предположению, это, вероятно, произойдет до конца марта и продлится до тех пор, пока Путин не наберет достаточно людей.

Для того, чтобы потом интенсивность снова не выросла, нужно максимально поддерживать Силы обороны, а военнообязанным вступать в их ряды. Только так можно победить врага, который существенно превосходит.