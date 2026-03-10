Война в Украине должна завершиться так, чтобы "не посеять зерна будущих конфликтов", – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда "будет стоять рядом с Украиной", независимо от того, что происходит в мире. По ее словам, Украине прежде всего нужна долгосрочная финансовая поддержка.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что фон дер Ляйен заявила о войне?

Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто не хочет мира больше, чем народ Украины. В то же время, по ее словам, война должна завершиться так, чтобы "не посеять зерна будущих конфликтов".

Именно над этим мы работаем ежедневно – вместе с Украиной и нашими партнерами – чтобы обеспечить реальную долгосрочную безопасность для Украины,

– подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Чиновница отметила, что Украина прежде всего нуждается в долгосрочной финансовой поддержке, поэтому Европейский Союз предложил предоставить ей кредит в размере 90 миллиардов. В то же время окончательное принятие решения затягивается – его блокирует Венгрия.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ситуация в очередной раз поднимает вопрос эффективности механизмов принятия решений в ЕС. В то же время она заверила, что Украина все же получит обещанный многомиллиардный кредит.

Я могу вас заверить: мы выполним наши обязательства, потому что на кону стоит наше доверие – и, что еще важнее, наша безопасность. Поэтому для нас абсолютно принципиально и вполне понятно, что мы обеспечим предоставление этого кредита в 90 миллиардов евро,

– подытожила руководительница Еврокомиссии.

Почему Венгрия блокирует решение?