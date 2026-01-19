Россияне продвинулись, но и украинцы имеют тактические успехи: что говорит новый отчет ISW
- Российские войска осуществили ограниченное продвижение на западе Запорожской области к востоку от Щербаков.
- Украинские силы достигли тактических успехов на подступах к Славянску и в зоне Константиновка–Дружковка.
В Институте изучения войны обновили карту боевых действий в Украине. Российские войска смогли достичь успеха на одном из направлений.
Украинские силы имеют тактические успехи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась линия фронта в Украине?
- Российская армия продолжала наступательные действия на севере Сумской области, однако без каких-либо территориальных достижений.
- 18 января войска России вели наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного продвижения зафиксировано не было.
- Российские подразделения атаковали на северо-восток от Великого Бурлука в направлении Чугуновки, однако линия фронта осталась без изменений.
- 18 января боевые действия продолжались и на Купянском направлении, однако без результативного продвижения российских сил.
- В тот же день российские войска осуществляли наступательные попытки в направлении Боровой, которые также не дали подтвержденных результатов.
- В то же время украинские силы недавно удерживали позиции или имели тактические успехи на подступах к Славянску.
- Также украинские войска сохранили контроль над позициями или даже продвинулись в тактической зоне Константиновка–Дружковка.
- 18 января российские подразделения атаковали в тактическом районе Доброполье, но не смогли достичь подтвержденного продвижения.
- Наступательные действия российской армии на Покровском направлении 18 января также не принесли результатов.
- 17 – 18 января российские войска продолжали атаки вблизи Новопавловки и к югу от населенного пункта, в частности в районе Филиала, однако без изменений на местности.
- 18 января боевые действия продолжались и на направлении Александровки, где продвижение российских сил также не зафиксировано.
- В тот же день российские войска проводили наступательные операции в направлении Гуляйполя, однако без подтвержденных успехов.
- Вместе с тем российская армия недавно смогла продвинуться на западе Запорожской области. Геолокационные видеоматериалы, обнародованные 18 января, указывают на продвижение российских подразделений на восток от Щербаков, расположенных западнее Орехова.
- 18 января российские войска также осуществляли ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, однако без какого-либо продвижения.
Карты фронта ISW
В ВСУ опровергли некоторые "захваты" россиян
ВСУ опровергли заявление России о захвате села Миньковка в Донецкой области. Силы обороны отметили, что такие сообщения российских пропагандистов являются элементом информационно-психологических операций.
Силы обороны Украины опровергли заявления России о захвате села Закитное в Донецкой области. Украинские военные контролируют районы сосредоточения российских войск, логистические маршруты и позиции беспилотников.