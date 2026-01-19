Россияне продвинулись, но и украинцы имеют тактические успехи: что говорит новый отчет ISW

В Институте изучения войны обновили карту боевых действий в Украине. Российские войска смогли достичь успеха на одном из направлений.

Украинские силы имеют тактические успехи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Стал "болевой точкой" для России: в ISW объяснили, почему россияне врут о ситуации в Купянске Как изменилась линия фронта в Украине? Российская армия продолжала наступательные действия на севере Сумской области, однако без каких-либо территориальных достижений.

18 января войска России вели наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

Российские подразделения атаковали на северо-восток от Великого Бурлука в направлении Чугуновки, однако линия фронта осталась без изменений.

18 января боевые действия продолжались и на Купянском направлении, однако без результативного продвижения российских сил.

В тот же день российские войска осуществляли наступательные попытки в направлении Боровой, которые также не дали подтвержденных результатов.

В то же время украинские силы недавно удерживали позиции или имели тактические успехи на подступах к Славянску.

Также украинские войска сохранили контроль над позициями или даже продвинулись в тактической зоне Константиновка–Дружковка.

18 января российские подразделения атаковали в тактическом районе Доброполье, но не смогли достичь подтвержденного продвижения.

Наступательные действия российской армии на Покровском направлении 18 января также не принесли результатов.

17 – 18 января российские войска продолжали атаки вблизи Новопавловки и к югу от населенного пункта, в частности в районе Филиала, однако без изменений на местности.

18 января боевые действия продолжались и на направлении Александровки, где продвижение российских сил также не зафиксировано.

В тот же день российские войска проводили наступательные операции в направлении Гуляйполя, однако без подтвержденных успехов.

Вместе с тем российская армия недавно смогла продвинуться на западе Запорожской области. Геолокационные видеоматериалы, обнародованные 18 января, указывают на продвижение российских подразделений на восток от Щербаков, расположенных западнее Орехова.

18 января российские войска также осуществляли ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, однако без какого-либо продвижения. Карты фронта ISW В ВСУ опровергли некоторые "захваты" россиян ВСУ опровергли заявление России о захвате села Миньковка в Донецкой области. Силы обороны отметили, что такие сообщения российских пропагандистов являются элементом информационно-психологических операций.

Силы обороны Украины опровергли заявления России о захвате села Закитное в Донецкой области. Украинские военные контролируют районы сосредоточения российских войск, логистические маршруты и позиции беспилотников.