Назар принципиально говорил с ними на украинском, – отец пленного защитника "Азовстали"
Некоторым защитникам из "Азовстали" удавалось дозвониться родным из плена. Их кормят дважды в день, но иногда коварно пробуждают ночью.
Об этом 24 каналу рассказал отец пленного защитника "Азовстали" Владимир Куртяник. Его сын попал на видео российского пропагандиста. Назар принципиально говорил с ним на украинском языке.
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Защитникам разбили телефоны во время выхода
По его словам, с военными из гарнизона Мариуполя практически нет связи. оккупанты разбили телефоны при выходе из "Азовстали". Но иногда кому-то удается дозвониться своим родным.
Владимир Куртяник узнал, что его сын находится в плену в Оленивке из нескольких источников. Одна из защитниц дозвонилась родным и передала, что Назар жив. Отец также увидел его на видео у российского пропагандиста.
Там есть отрывок разговора у пропагандиста. Я очень хорошо узнаю голос своего сына. 100% гарантия, что он в Еленовке,
– отметил Владимир Куртяник.
Информации о том, какие условия у защитников Мариуполя практически нет. Отец знает, что их кормят дважды в день. Но иногда оккупанты специально не дают спать – внезапно пробуждают ночью.
Обращение отца пленного защитника "Азовстали": смотрите видео
Как украинские военные защищали Мариуполь
- Гарнизон Мариуполя героически оборонял город в полном окружении 3 месяца. За это время они уничтожили около 6 тысяч оккупантов и оттащили значительные силы, которые могли бы пойти на другие направления.
- В конце обороны все украинские военные находились на территории завода "Азовсталь", которую ежедневно обстреливали россияне. Операция по спасению защитников началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых военных эвакуировали во временно оккупированный Новоазовск.
- Как сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас в плену находятся более 2,5 тысячи защитников, оборонявших город. Украине удалось огласить защитников Мариуполя, поэтому представители ООН и Красного Креста учли каждого, кто вышел из "Азовстали". Это может уберечь их от пыток оккупантов.
- 29 июня удалось вернуть домой 144 защитника "Азовстали ": 44 находились в полку под командованием Дениса Прокопенко, еще 95 – из других воинских частей.