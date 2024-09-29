Прячут антенны и оружие: "Атэш" разведал данные о суперсекретной базе оккупантов в Донецкой области
Источник:Атеш
Украинские партизаны постоянно ведут разведку, чтобы узнавать больше информации о расположении вражеских сил. На этот раз им удалось выяснить данные о военной базе в Донецкой области, расположенной прямо в доме.
В "Атеш" рассказали, что база 57-й ОМСБР ВС России находится в жилом доме. Речь идет о селе Ялинское.
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Что известно о базе россиян в Донецкой области
Наши агенты обнаружили базу в одном из жилых домов села Ялинское. Военные России и техника перемещаются втайне, чтобы избежать обнаружения. База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Стоит отметить, что антенны разворачивают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется,
– делятся партизаны.
Показываем Ялинское на карте:
Как видим, это западная часть Донецкой области, которая ближе к Запорожью.
В движении обещают, что продолжат внимательно отслеживать действия оккупантов и, конечно, передавать актуальную информацию Силам обороны Украины.
Российская база в Ялинском / Фото "Атеш"
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