Прячут антенны и оружие: "Атэш" разведал данные о суперсекретной базе оккупантов в Донецкой области

Украинские партизаны постоянно ведут разведку, чтобы узнавать больше информации о расположении вражеских сил. На этот раз им удалось выяснить данные о военной базе в Донецкой области, расположенной прямо в доме.

В "Атеш" рассказали, что база 57-й ОМСБР ВС России находится в жилом доме. Речь идет о селе Ялинское.

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Что известно о базе россиян в Донецкой области

Наши агенты обнаружили базу в одном из жилых домов села Ялинское. Военные России и техника перемещаются втайне, чтобы избежать обнаружения. База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Стоит отметить, что антенны разворачивают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется,

– делятся партизаны.

Показываем Ялинское на карте:

Как видим, это западная часть Донецкой области, которая ближе к Запорожью.

В движении обещают, что продолжат внимательно отслеживать действия оккупантов и, конечно, передавать актуальную информацию Силам обороны Украины.

Российская база в Ялинском / Фото "Атеш"

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