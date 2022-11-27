В рамках проекта "СВОИ" для 24 канала Екатерина поделилась своей историей выживания. Харьковчанка рассказала об отношениях с родственниками из России.

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Как родственники Екатерины отреагировали на войну

Семья Екатерины по маминой линии живет в России. С начала полномасштабного вторжения женщина окончательно разорвала отношения с родными, подвергшимися влиянию российской пропаганды.

Екатерина рассказывает, что родственники начали звонить ее родителям и говорить, что они зазомбированы і что они "укронацисты". Более того, родные харьковчанки говорили, чтобы все украинцы выходили из бомбоубежища, ведь нас на самом деле хотят спасти.

По словам Екатерины, со временем разговоры плавно переходили в обвинение, что "да так вам и нужно".

Полностью разорвали отношения с родными

Харьковчанка говорит, что ее родственники звонили и говорили, что "Путин никогда не проиграет, есть только один выход – смириться и терпеть". Но, по словам Екатерины, никто не собирался этого делать.

Она отметила, что ее родители полностью прервали общение с родственниками после этого.

Мы отнюдь не братский народ и никогда не были братскими народами,

– рассказывает Екатерина.

По мнению женщины, украинизация очень важный элемент борьбы против российских оккупантов. Она отмечает, что люди должны понять, что это очень важно, ведь язык и ценности – это то, что останется после каждого из нас.

Истории переселенцев: самое важное

В рамках проекта "СВОИ" свою историю рассказал 21-летний Михаил Огарков. Он уехал из Бахмута в Донецкую область, однако убеждает, что, хоть телом он в Киеве, но душой и сердцем в родном городе.

Семейный врач из Херсона Александр Некряч рассказал, как он выезжал с семьей из Чернобаевки до Киева. На руках у супругов была маленькая дочь.

Кроме того, Юлия Довгопольская рассказала о жизни в Славянске и о выезде из города. До полномасштабного вторжения у Юлии было несколько кофеен в Славянске. Ее историю об эвакуации заведения читайте здесь.

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