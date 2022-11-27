У межах проєкту "СВОЇ" для 24 каналу Катерина поділилась своєю історією виживання. Харків'янка розповіла про стосунки з родичами з Росії.

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Як родичі Катерини відреагували на війну

Родина Катерини по маминій лінії живе у Росії. З початку повномасштабного вторгнення жінка остаточно розірвала стосунки з рідними, які піддались впливу російської пропаганди.

Катерина розповідає, що родичі почали дзвонити її батькам і казати, що вони "укронацисти", і їх зазомбували. Ба більше, рідні харків'янки казали, щоб всі українці виходили з бомбосховища, адже нас насправді хочуть врятувати.

За словами Катерини, з часом розмови плавно переходили у звинувачення, що "так вам і потрібно".

Повністю розірвали стосунки з рідними

Харків'янка говорить, що її родичі дзвонили і казали, що "Путін ніколи не програє, є лише один вихід – змиритись і терпіти". Але, за словами Катерини, ніхто не збирався цього робити.

Вона зазначила, що її батьки повністю перервали спілкування з родичами після такого.

Ми зовсім не братський народ і ніколи не були братськими народами,

– розповідає Катерина.

На думку жінки, українізація є дуже важливим елементом боротьби проти російських окупантів. Вона зазначає, що люди повинні усвідомити, що це дуже важливо, адже мова та цінності – це те, що залишиться після кожного з нас.

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