Вражеская бронетехника передавила половину своей же группы: комбат рассказал о тактике россиян

Россияне имеют существенное преимущество в оружии, технике, боеприпасах. Они ремонтируют танки, которые были подбиты или сожжены, поэтому украинские военные пытаются уничтожать их на более близком расстоянии к себе.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик рассказал 24 Каналу, что выезжает колонна танков, ее уничтожают, а потом тот же танк снова участвует в штурмовых действиях. Теперь оккупанты учли, что бойцы допускают технику ближе и изменили тактику.

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Россия бросает людей на смерть

После уничтожения бронекулака, враг перешел к тактике постоянных штурмов малыми пехотными группами до 5 человек. Украинские военные их уничтожают. Система наблюдения сосредотачивается именно на них.

Россия посылает своих людей фактически на смерть, бросает их на минные поля. Понятно, что несколько бойцов не могут штурмовать батальонный порядок обороны, но страна-агрессор не жалеет военных и продолжает бросать их в наступление.

В это время россияне определяют наши огневые позиции, положение пехоты, параллельно готовят "танковые кулаки". Поэтому дважды в неделю происходит вся эта история с бронетехникой. А перед этим, по вычисленным позициям ВСУ, идет серьезный артналет,

– рассказал командир батальона "Свобода".

Понятно, что силы у нас и у врага разные. Поэтому такие атаки в основном остаются без ответа. Несмотря на нанесенные потери, оккупанты еще имеют достаточно средств для ведения войны.

Какую тактику выбрал враг

Оккупанты пытаются подобрать неудобный, по их мнению, момент для нас и начинают выпускать танки. Впереди идет техника, которая должна очистить дорогу от мин. За танками едет бронетехника с десантом пехоты.

Задача врага – доехать до позиций ВСУ, сбросить пехоту и пока она уничтожается, они подвозят новую партию. Тактика понятна, наши бойцы знают, что с ней делать, однако, к сожалению, она действенна.

К тому же оккупанты учатся. Например, понимают, что первые машины могут уничтожить, поэтому они едут без боекомплекта и так предотвращают его детонации. Впрочем тактика срабатывает еще и потому, что Россия вообще не ценит своих людей.

Командир может послать 50 бойцов на смерть просто для того, чтобы мы использовали весь противотанковый запас, а тем временем запустить по флангам небольшие группы ДРГ с расчетом на то, что мы их пропустим,

– объяснил Петр Кузик.

"Был другой случай, когда доехала последняя "мотолига" до позиции. Она сбросила десант. Мы начали работать и по машине, и по десанту. Большинство пехоты слегла и не успела заскочить в окоп. Тогда мехвод "мотолиги" в истерике начал разворачиваться и убегать. Что интересно – бежал гусеницей по своему же личному составу. Он передавил половину штурмовой группы", – добавил командир батальона "Свобода".

К сожалению, такое отношение к солдатам приносит оккупантам результат. Они угрожают бойцам смертью, ставят заградительные отряды, которые расстреливают тех, кто отказывается идти в бой. Именно это позволяет врагу давить и продвигать вперед.