Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов: обновленная карта DeepState

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в Украине. По их информации, враг смог продвинуться возле 4 населенных пунктов.

Все продвижения оккупантов сосредоточены в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Оккупанты могли продвинуться возле 4 населенных пунктов в Донецкой области

Вечером 21 июня DeepState обновили карту боевых действий, основанную на их OSINT-аналитике – анализе данных из открытых источников.

По их данным, россияне смогли продвинуться возле 4 населенных пунктов. Все они расположены в Донецкой области. Речь идет о Торецке, Григорьевке, Ивано-Дарьевке и Верхнекаменском.

Враг продвинулся возле Торецка: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Григорьевки: смотрите на карте

Россияне имеют успех возле Ивано-Дарьевки: смотрите на карте

Противник продвинулся возле Вернекаменского: смотрите на карте

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Больше всего штурмовых и наступательных действий вражеские силы проводили на Покровском направлении.