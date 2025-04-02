Темпы продвижения снижаются: когда Россия может снова усилить штурмы

Наступление россиян на фронте несколько замедлилось, но враг не отказался от своей главной цели. Военные подтверждают, что уже вскоре оккупанты могут возобновить еще более сильные штурмовые действия.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что определенное замедление продолжается почти 2 месяца. Еще в январе 2022 года российские захватчики продолжали усиленно штурмовать Покровск.

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Почему россияне замедлились

Враг также может испытывать недостаток резервов, техники, особенно тяжелой и бронированной. Во время боевых действий они понесли большие потери, например, в танках, артиллерии – все это влияет на общую ситуацию.

Надо учитывать, что враг фактически не останавливал свое наступление с момента захвата Авдеевки зимой 2024 года. Продвижение в пределах Донецкой области продолжалось. Такие бои могли истощить противника.

К тому же в определенный момент российское командование решило обратить больше внимания на Курскую область. Туда отправили подразделения, которые должны были бы усилить подразделения в Донецкой области,

– отметил Андрей Крамаров.

Изменение акцентов, переброски войск на Курщину сыграло свою роль. Кроме того, произошло усиление позиций Вооруженных Сил Украины. Высокую эффективность показали наши беспилотные системы. Тактическая авиация нанесла существенные удары по позициям противника.

Все это в комплексе снизило темпы продвижения россиян, прежде всего в Донецкой области, где они концентрировали больше всего усилий,

– добавил военный эксперт.

Можно отметить, что свою стратегическую цель на 2024 год, то есть захват Покровска, они не выполнили. Оккупанты рассматривали город как будущий плацдарм, с которого дальше можно двигаться на Славянск и Краматорск.

Когда враг может усилить штурмы

Оккупанты вплотную подошли к Покровску, но захватить город не смогли. Они хотели действовать по аналогии с Авдеевкой, когда им удалось создать плацдарм, новое оперативное пространство и продвигаться вперед. На этот раз ситуация оказалась другой.

Большинство своих оккупационных "достижений" они осуществили в 2024 году. Вероятно, свои задачи на Курщине оккупанты выполнили, но забирать силы из приграничья не планируют, чтобы создавать угрозы для ВСУ.

На Донецком направлении россияне активно проводят доукомплектование как личным составом, так и техникой, есть частичная ротация. Я согласен с командованием 3 штурмовой бригады, что во второй половине апреля – начале мая, стоит снова ожидать новых действий со стороны России,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

На это повлияет улучшение погодных условий, повышение боеспособности. Неизменным приоритетом для врага остается полная оккупация всей Донецкой области.