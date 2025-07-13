На войне в Украине погибли более 500 иностранцев, которые воевали на стороне России, – BBC

Более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины, погибли на фронте. Журналисты установили имена 118 тысяч погибших российских военных.

Расследование провели BBC и издание "Медиазона". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Сколько иностранцев погибли в российской армии?

На основе открытых источников были идентифицированы имена 118 139 российских военных, погибших в войне, среди которых обнаружили более полутысячи иностранцев, которые не имели российского гражданства на момент заключения контракта. В BBC подчеркивают, что реальное количество потерь иностранных граждан, вероятно, значительно выше.

Упоминается, в частности, гражданин Египта Ахмед Дераз, который жил в Екатеринбурге и погиб на фронте 17 марта 2024 года.

Дераз – один из четырех граждан Египта и один из 523 иностранцев, погибших в составе российских сил в Украине,

– указывается в материале.

По данным журналистов, наибольшие потери приходятся на Северную Корею. Южнокорейская разведка оценивает, что Россия потеряла около 600 солдат из КНДР, но точная информация остается недоступной.

Больше всего подтвержденных погибших среди граждан Таджикистана (72 человека) и Узбекистана (66), значительная часть которых была завербована из российских тюрем. Также значительные потери среди выходцев из Грузии – 63 человека, преимущественно из Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси не контролирует.

Среди граждан не из стран постсоветского пространства больше всего погибших – непальцы. Известно о 70 подтвержденных смертей, еще около 50 человек из Непала считаются пропавшими без вести.

Среди других национальностей – граждане Эфиопии, Танзании, ЦАР, Замбии, Того, Шри-Ланки. В Рязани на кладбище десантников обнаружено четыре могилы со шри-ланкийскими фамилиями.

Среди погибших за Россию есть и американцы. Один из них – сын действующей заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс,

– пишет ВВС.

Он прибыл в Россию в августе 2023 года, подписал контракт в сентябре, а уже в апреле 2024 года погиб.

Напомним, общие потери российских сил с начала вторжения по состоянию на 13 июля: около 1 033 930 человек, 11 016 танков, 22 983 боевых бронированных машин и другая техника.