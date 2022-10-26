Наши разведки начали работать, – Зеленский охарактеризовал отношения Украины и Израиля

Израиль поделился с Украиной секретными данными об иранских дронах-камикадзе. Украинская и израильская разведка приступили к совместной работе.

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге с президентом Гвинеи. Он также добавил, что этого пока мало, и он ждет еще больше помощи от Израиля в будущем.

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"Я вижу эти шаги вперед после большой паузы": Зеленский о помощи Израиля

В ходе брифинга Президент Украины официально подтвердил информацию о том, что Израиль передал Украине разведданные в отношении иранских беспилотников. Он отметил, что видит положительный результат в помощи Украине.

Я скажу вам честно, я доволен в последние дни. Мы начали работать,

– прокомментировал отношения с Израилем Владимир Зеленский.

Однако президент отметил, что этого мало. Израиль должен больше поддерживать Украину, ведь как никто другой знает о том, что такое война.

Глава государства добавил, что украинская и израильская разведка уже начали сотрудничать. Информация, полученная от Израиля Украиной, лишь подтвердила данные украинской разведки.

Кроме этого, президент Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, ставших жертвами иранских дронов. Глава государства подчеркнул, что уже около 400 беспилотников были выпущены российскими войсками для обстрелов территории Украины.

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Отношения Украины и Израиля: последние новости

24 октября Президент Украины Владимир Зеленский попросил Израиль определиться со своей позицией по поводу российской войны против Украины. Он подчеркнул, что выбор стоит между демократическим миром и российским террором.

В то же время публицист Андрей Пионтковский считает, что Израиль "заигрывает" с Россией и не передает Украине системы ПВО, потому что боится. Дело в том, по его мнению, что у Израиля есть договоренность со страной-агрессором.

Пионтковский говорит, что когда Россия пообещала не реагировать на то, что израильские ракеты обстреливают иранские базы в Сирии. Поэтому сейчас Израиль сомневается, чтобы Россия не подумала, что договоренность нарушена.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что предоставит Штатам доказательства использования иранских дронов-камикадзе в Украине. Сотрудники Службы безопасности Израиля провели анализ фрагментов беспилотников, сделанных в Иране, и сбитых в Украине. Теперь есть фотодоказательства того, что именно иранские дроны атакуют Украину.

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