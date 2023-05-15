Помощь от Парижа, атака "Шахедами" по Украине: хронология 446 дня войны

Украина мощно противостоит российским оккупантам. Самые тяжелые бои продолжаются на Востоке Украины. ВСУ захватили некоторые враждебные позиции в районе Бахмута в Донецкой области.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Массированный обстрел Украины, Зеленский в Берлине и Париже: хронология 445 дня войны

оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенных пунктов 11 ракетных ударов, 41 авиационный удар, 74 обстрела из реактивных систем залпового огня;

Россия продолжает принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины. В частности, Кремль насильственно задерживает мужчин в ряде населенных пунктов Херсонской области. Речь идет о тех, кто отказался от украинского гражданства в пользу российского. За отсрочку от людей требуют взятку. Кто не имеет денег, тех отправляют на общевойсковую подготовку и впоследствии – в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения;

наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. ВСУ сбили 2 вражеских разведывательных дрона типа "Орлан-10" и один Supercam;

наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в ночь на 15 мая Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. Информация о последствиях атаки уточняется. Кроме того, наши военные рассказали, что:

5:32 Политолог Владимир Фесенко предположил, что встреча Зеленского и Папы Римского была направлена на то, чтобы расставить приоритеты и объяснить, кто агрессор, а кто жертва в этой войне.

Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с Зеленским, что наше государство будет получать поддержку столько времени, сколько необходимо, а Париж будет помогать нам как индивидуально, так и в рамках инициатив ЕС, НАТО, ООН и других организаций.Также во Франции в ближайшие недели пройдут обучение нескольких украинских батальонов. Их оснастят французской бронетехникой, в том числе легкими танками AMX-10RC.Париж также пообещал сосредоточить усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить людей от ударов России.В ISW заявили, что с 19 апреля по 14 мая этого года Россия нанесла не менее 10 массированных ударов по Украине. По данным аналитиков американского Института изучения войны – это новая кампания России. Вероятно, эти действия направлены на снижение мощности Украины для проведения контрнаступательных действий на фронте. Оккупанты пытаются атаковать почти каждый день, чтобы показать себя успешными сдерживателями будущих украинских контрнаступательных операций.Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко таки заболел. Эту информацию подтвердила Москва, а не Минск. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что якобы это не COVID: "Наверное (Лукашенко – 24 Канал) нуждается в определенном отдыхе".