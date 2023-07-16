Атака по Сумам и Харькову, ликвидация российского командира: хронология 508 дня войны

Россия до сих пор не оставила попыток оккупировать Украину. Однако наши Вооруженные Силы выбивают врага из украинской земли.

Какая ситуация на 16 июля в дипломатии и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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В Харькове во время тревоги раздавались взрывы. Мэр подтвердил информацию. Суспильне написало о по меньшей мере 3 взрывах.Активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что российский полковник и командир вражеской разведки Максим Харламов успешно "демобилизованы" на войне еще в июне 2023 года. Харламов был командиром 96-й отдельной разведывательной бригады.Во многих областях Украины звучала тревога. На Востоке и в Центре людей предупредили об угрозе ракетной опасности и атак ударными дронами. В Сумской области звуки взрывов слышали еще до оглашения тревоги – ориентировочно в 23:50 15 июля.