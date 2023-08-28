"Хлопок" в России, ПВО в Днепропетровской области: хронология 551 дня войны

Россия уже полтора года не оставляет попыток захватить Украину, однако украинские военные мужественно отвоевывают у врага каждый кусочек нашей земли. Наши бойцы уничтожают захватчиков и их технику и возвращают украинские флаги в наши города и села.

Что происходит на фронте, в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры на 551 день полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.

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Во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.В Киеве и большинстве областей Украины объявляли о воздушной тревоге. Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.В Москве прекращали работу аэропорты "Внуково" и "Домодедово". В частности, враги задерживали более 15 рейсов на вылет и прилет, вводили план "Ковёр". Однако причину этих действий в России не объяснили.Ориентировочно в 3:20 телеграм-каналы писали, что аэродромы возобновили работу. Следует добавить, что план "Ковер" вводят, когда в небе обнаружили неизвестные или опасные объекты. Однако враги не писали о дронах или взрывах.Грузия впустила в свою страну пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых оккупационные власти вывезли в Россию. Также на грузинские земли впустили еще одного уехавшего в Россию украинца, после чего он попал в фильтрационный лагерь.Тбилиси поможет мужчинам в подготовке документов по возвращению в Украину. Это решение они ждали 11 дней, находясь в буферной зоне в ужасных условиях: без теплых вещей, лекарств и почти без еды и воды.