Продвижение ВСУ на Донбассе, Киев может получить дальнобойные ракеты: хронология 581 дня войны

27 сентября 2023, 23:58
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Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо всех сил освобождают оккупированные территории.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатии 27 сентября 2023 года по состоянию на 581 день полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины – читайте на сайте 24 Канала. 

Смотрите также Блэкаут в Курской области от СБУ, прилет в Кривом Роге: хронология 580 дня войны

23:58, 27 сентября

Вагнеровцы вернулись

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики ЧВК "Вагнера" теперь работают на российское минобороны или в подчиненных ему структурах.

Сейчас их несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах,
– отметил Череватый.

В то же время, он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".

23:11, 27 сентября

Трюдо попросил прощения за чествование ветерана СС "Галичина" в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения от имени парламента страны за приглашение на мероприятие в честь визита Владимира Зеленского ветерана СС "Галичина".

Это была ошибка, глубоко смутившая парламент и Канаду. Все мы, кто был в этом парламенте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже если мы сделали это, не зная контекста,
– отметил Трюдо.

По его словам, это было ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста.

22:33, 27 сентября

Кадыров может не выйти из больницы живым

Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев считает, что Кадыров вряд ли выйдет живым из больницы.

"Он продолжает находиться в этой больнице. Уже из нескольких стран пригласили врачей, которые не смогли ничего сделать", – отметил общественный деятель из республики Ичкерия.

22:28, 27 сентября

В Броварах судью поймали на взятке

НАБУ, САП и СБУ разоблачили на взяточничестве судью Броварского горрайонного суда Киевской области, требовавшего 4 000 долларов.

В доме подозреваемого следователи заметили его портрет в образе Юлия Цезаря. Похожий висел в доме Виктора Пшонки.

22:17, 27 сентября

Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. В частности, он рассказал о вражеских обстрелах Херсонщины, которые в последние дни россияне совершают с особой жестокостью.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

 

21:54, 27 сентября

Россияне на ЗАЭС

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС. После освобождения необходима международная миссия, которая проверит объект. Пока ситуация на станции остается напряженной.

21:49, 27 сентября

Сообщается о мощных взрывах в Николаеве

21:44, 27 сентября

Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Когда на место прибыли пожарные, россияне нанесли повторный удар. Это увеличило время ликвидации возгорания.

20:50, 27 сентября

Больше ракет для ПВО

Болгария передаст Украине ракеты комплексам С-300, которые предварительно нужно будет починить. Сама же страна сделать это не сможет, а наша страна имеет для этого условия. Эти ракеты Украина сможет использовать для защиты от российских ракет и дронов.

20:05, 27 сентября

Виталий Ким сообщил, что над Николаевом сбили беспилотник.

20:02, 27 сентября

В Крыму раздается воздушная тревога. Еще до включения сирен россияне перекрыли Крымский мост. Во время тревоги в Севастополе приостановили движение наземного и морского транспорта. Россияне ожидают  удара ракетой Storm Shadow.

19:34, 27 сентября

Новые заместители в Минобороны

Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны. Рустему Умерову будут помогать Юрий Джигир, Наталья Калмыкова, а также Екатерина Черногоренко. Последняя будет заниматься цифровизацией структуры.

19:27, 27 сентября

Россия и Совет ООН по правам человека

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что нельзя позволить России вернуться в Совет ООН по правам человека. В прошлом году ее исключили оттуда в ответ на агрессию.

Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления,
– отметил Николенко.

18:37, 27 сентября

Агенты партизанского движения "Атеш" заметили, что в Евпатории стали появляться новые оборонительные и огневые позиции. Заметили по меньшей мере 4 таких укрепления.

18:05, 27 сентября

Рисковые выборы в Словакии

Победу на выборах в Словакии может одержать бывший премьер-министр Робер Фицо. Он выступает за прекращение поддержки Украины и не поддерживает ее вступление в НАТО. Его популярность снова возросла на фоне войны, когда он начал распространять пророссийские тезисы.

17:56, 27 сентября

Минус один российский дрон

В Николаевской области удалось сбить российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"

16:56, 27 сентября

Трасса Бахмут – Горловка под огневым контролем

В Донецкой области ВСУ держат под огневым контролем одну из ключевых трасс для российской логистики на этом направлении – дорогу Бахмут – Горловка. У оккупантов есть и другие пути, однако они уже ощутили влияние потери этого маршрута.

16:48, 27 сентября

Учет женщин с медицинским образованием

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что женщины с медобразованием должны стать на воинский учет до конца 2026 года. С 1 октября ничего кардинально не изменится.

Запрет на выезд за границу будет распространяться только на женщин с медицинским образованием, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов

15:43, 27 сентября

Новые пути снабжения россиян

Россияне начали строительство прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они хотят включить в ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха российские города Таганрог и Ростов-на-Дону.

Успешное завершение идеи способствует улучшению российской военной и гражданской логистики. Также оно снижает зависимость от Крымского моста.

15:14, 27 сентября

Циничный "суд" над "азовцами"

В Ростове-на-Дону начали новое "судилище" над защитниками "Азовстали". На этот раз россияне цинично пытаются приговорить 24 военных к пожизненному заключению.
Украинцам инкриминируют якобы насильственный захват власти и участие в террористической организации. То есть гражданам Украины Россия инкриминирует захват власти в Украине.

14:42, 27 сентября

"Неприемлемые" предложения не звучат в НАТО

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в штаб-квартире Альянса никогда не обсуждали неприемлемые предложения мира для Украины. Также там не поднимался вопрос сдачи территорий в обмен на членство.
В НАТО только ведутся дискуссии о том, как Украине объединить победу в войне с реформами. Все понимают, насколько это тяжело.

13:10, 27 сентября

Украина может получить дальнобойные ракеты в ближайшее время

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, заметил, что продолжаются переговоры по дальнобойным ракетам. В частности, Украина может получить их в ближайшее время.

12:47, 27 сентября

ВСУ продвинулись в Донецкой области

Владимир Зеленский заявил, что есть продвижение ВСУ на Донецком направлении.

Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведкам. Есть наше продвижение вперед в Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются,
– подчеркнул президент.

 

12:02, 27 сентября

Наши пилоты в Украине адаптируются к F-16

Воздушные силы ВСУ рассказали, что Украина пытается сократить время переобучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Поэтому наши пилоты тренируются на симуляторах в Украине.

Как украинские пилоты тренируются на симуляторах F-16: смотрите видео

 

11:28, 27 сентября

США отреагировали на видео с "живым" адмиралом Соколовым

В США отреагировали на видео с "живым" командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что еще рано что-то комментировать.

11:22, 27 сентября

Киев передал G7 секретный отчет о западных деталях в "Шахедах"

Издание The Guardian написало, что Киев передал союзникам секретный отчет о западных деталях в иранских "Шахедах". Там говорится, что в иранском дроне модели Shahed-131 – 52 европейских электрических компонента, у модели Shahed-136 – 57 компонентов.

По данным Киева, Иран сумел адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "снабжение которых контролируется плохо или не контролируется вообще". Так что Украина:

  • предложила союзникам наносить удары по заводам для производства дронов в Иране, Сирии и, возможно, в России;
  • просит партнеров предоставить ракеты дальнего радиуса действия для этих ударов, если это потребуется;
  • это могут осуществлять Силы обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения.
11:22, 27 сентября

Над Днепропетровской областью с утра сбили вражеский беспилотник.

10:38, 27 сентября

СБУ в Киеве задержала российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

Двум задержанным грозит пожизненное заключение.

 

09:46, 27 сентября

Зеленский подписал закон о пробационном надзоре

Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре. Он предполагает, что осужденные смогут находиться на свободе под так называемым пробационным наблюдением.

Альтернатива аресту будет действовать для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Человек сможет ночевать в исправительном центре, однако днем выходить и работать на каком-то производстве.

09:44, 27 сентября

Командующий анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении. Наши военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян.

09:08, 27 сентября

Электронный реестр "Оберег" готов на 90%

В Украине планируют ввести электронный реестр призывников и военнообязанных "Оберег". Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла рассказала, что электронный реестр готов уже на 90%.

Пока речь не идет о вручении повесток онлайн, но при необходимости это можно изменить.

 

08:05, 27 сентября

Потери россиян на войне

Только за последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 320 оккупантов, с 24 февраля 2022 года – 276 990 врагов.
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

07:40, 27 сентября

Кремль не укомплектовал эшелонированную оборону на Юге Украины

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что части 42-й мотострелковой дивизии развернуты вплоть до Токмака. Это говорит о том, что командование России не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на Юге Украины.

Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще в Токмаке позволяет предположить, что элементы тех же российских соединений и обороняемых на передовых позициях частей занимают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях,
– отметили в ISW.

07:00, 27 сентября

Как защитят энергообъекты Украины

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что они в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеют несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы.

Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления,
– заявил Кудрицкий.

06:23, 27 сентября

Министр обороны Рустем Умеров предостерег россиян по поводу вероятных зимних ударов по энергетике. Он объяснил, что Украина будет отвечать.

Кроме того, Умеров заявил, что на поле боя нужно больше оружия, которое изменит ситуацию.

03:41, 27 сентября

Россияне глупо укрепляют Мариуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне укрепляют город и близлежащие к нему городки. В частности, оккупанты строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, однако самом городе их нет. Более того, враги также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.

Андрющенко отметил нелепость россиян, которые часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Кроме того, они заминировали мосты, по которым ездят гражданские автомобили.

 

02:01, 27 сентября

Пожар у военного аэродрома "Чкаловский"

Возле Москвы возник мощный пожар в районе военного аэродрома россиян "Чкаловский". Пожар возник в городе Щелково. Официальные российские власти не комментировали причины возгорания.

 

01:27, 27 сентября

Когда в Украине будут F-16

Министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен рассказала, что передача Украине истребителей Ф-16 зависит от разных факторов. В частности, со времени обучения наших пилотов.

По ее словам, фактическая поставка самолетов Украине начнется где-то в следующем году. Кроме того, Нидерланды работают над созданием учебного центра наших пилотов в Румынии.

Автор: Ольга Котів, Діана Квасневська