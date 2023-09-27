Продвижение ВСУ на Донбассе, Киев может получить дальнобойные ракеты: хронология 581 дня войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо всех сил освобождают оккупированные территории.
Какая ситуация на поле боя и в дипломатии 27 сентября 2023 года по состоянию на 581 день полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины – читайте на сайте 24 Канала.
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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики ЧВК "Вагнера" теперь работают на российское минобороны или в подчиненных ему структурах. Сейчас их несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах, В то же время, он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения от имени парламента страны за приглашение на мероприятие в честь визита Владимира Зеленского ветерана СС "Галичина". Это была ошибка, глубоко смутившая парламент и Канаду. Все мы, кто был в этом парламенте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже если мы сделали это, не зная контекста, По его словам, это было ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста. Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев считает, что Кадыров вряд ли выйдет живым из больницы. "Он продолжает находиться в этой больнице. Уже из нескольких стран пригласили врачей, которые не смогли ничего сделать", – отметил общественный деятель из республики Ичкерия. НАБУ, САП и СБУ разоблачили на взяточничестве судью Броварского горрайонного суда Киевской области, требовавшего 4 000 долларов. В доме подозреваемого следователи заметили его портрет в образе Юлия Цезаря. Похожий висел в доме Виктора Пшонки. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. В частности, он рассказал о вражеских обстрелах Херсонщины, которые в последние дни россияне совершают с особой жестокостью. Смотрите обращение Владимира Зеленского Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС. После освобождения необходима международная миссия, которая проверит объект. Пока ситуация на станции остается напряженной. Сообщается о мощных взрывах в Николаеве Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Когда на место прибыли пожарные, россияне нанесли повторный удар. Это увеличило время ликвидации возгорания. Болгария передаст Украине ракеты комплексам С-300, которые предварительно нужно будет починить. Сама же страна сделать это не сможет, а наша страна имеет для этого условия. Эти ракеты Украина сможет использовать для защиты от российских ракет и дронов. Виталий Ким сообщил, что над Николаевом сбили беспилотник. В Крыму раздается воздушная тревога. Еще до включения сирен россияне перекрыли Крымский мост. Во время тревоги в Севастополе приостановили движение наземного и морского транспорта. Россияне ожидают удара ракетой Storm Shadow. Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны. Рустему Умерову будут помогать Юрий Джигир, Наталья Калмыкова, а также Екатерина Черногоренко. Последняя будет заниматься цифровизацией структуры. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что нельзя позволить России вернуться в Совет ООН по правам человека. В прошлом году ее исключили оттуда в ответ на агрессию. Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления, Агенты партизанского движения "Атеш" заметили, что в Евпатории стали появляться новые оборонительные и огневые позиции. Заметили по меньшей мере 4 таких укрепления. Победу на выборах в Словакии может одержать бывший премьер-министр Робер Фицо. Он выступает за прекращение поддержки Украины и не поддерживает ее вступление в НАТО. Его популярность снова возросла на фоне войны, когда он начал распространять пророссийские тезисы. В Николаевской области удалось сбить российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" В Донецкой области ВСУ держат под огневым контролем одну из ключевых трасс для российской логистики на этом направлении – дорогу Бахмут – Горловка. У оккупантов есть и другие пути, однако они уже ощутили влияние потери этого маршрута. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что женщины с медобразованием должны стать на воинский учет до конца 2026 года. С 1 октября ничего кардинально не изменится. Запрет на выезд за границу будет распространяться только на женщин с медицинским образованием, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов Россияне начали строительство прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они хотят включить в ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха российские города Таганрог и Ростов-на-Дону. Успешное завершение идеи способствует улучшению российской военной и гражданской логистики. Также оно снижает зависимость от Крымского моста. В Ростове-на-Дону начали новое "судилище" над защитниками "Азовстали". На этот раз россияне цинично пытаются приговорить 24 военных к пожизненному заключению. Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в штаб-квартире Альянса никогда не обсуждали неприемлемые предложения мира для Украины. Также там не поднимался вопрос сдачи территорий в обмен на членство. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, заметил, что продолжаются переговоры по дальнобойным ракетам. В частности, Украина может получить их в ближайшее время. Владимир Зеленский заявил, что есть продвижение ВСУ на Донецком направлении. Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведкам. Есть наше продвижение вперед в Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются, Воздушные силы ВСУ рассказали, что Украина пытается сократить время переобучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Поэтому наши пилоты тренируются на симуляторах в Украине. Как украинские пилоты тренируются на симуляторах F-16: смотрите видео В США отреагировали на видео с "живым" командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым. Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что еще рано что-то комментировать. Издание The Guardian написало, что Киев передал союзникам секретный отчет о западных деталях в иранских "Шахедах". Там говорится, что в иранском дроне модели Shahed-131 – 52 европейских электрических компонента, у модели Shahed-136 – 57 компонентов. По данным Киева, Иран сумел адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "снабжение которых контролируется плохо или не контролируется вообще". Так что Украина: Над Днепропетровской областью с утра сбили вражеский беспилотник. СБУ в Киеве задержала российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. Двум задержанным грозит пожизненное заключение. Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре. Он предполагает, что осужденные смогут находиться на свободе под так называемым пробационным наблюдением. Альтернатива аресту будет действовать для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Человек сможет ночевать в исправительном центре, однако днем выходить и работать на каком-то производстве. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении. Наши военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян. В Украине планируют ввести электронный реестр призывников и военнообязанных "Оберег". Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла рассказала, что электронный реестр готов уже на 90%. Пока речь не идет о вручении повесток онлайн, но при необходимости это можно изменить. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что части 42-й мотострелковой дивизии развернуты вплоть до Токмака. Это говорит о том, что командование России не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на Юге Украины. Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще в Токмаке позволяет предположить, что элементы тех же российских соединений и обороняемых на передовых позициях частей занимают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях, Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что они в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеют несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления, Министр обороны Рустем Умеров предостерег россиян по поводу вероятных зимних ударов по энергетике. Он объяснил, что Украина будет отвечать. Кроме того, Умеров заявил, что на поле боя нужно больше оружия, которое изменит ситуацию. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне укрепляют город и близлежащие к нему городки. В частности, оккупанты строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, однако самом городе их нет. Более того, враги также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус. Андрющенко отметил нелепость россиян, которые часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Кроме того, они заминировали мосты, по которым ездят гражданские автомобили. Возле Москвы возник мощный пожар в районе военного аэродрома россиян "Чкаловский". Пожар возник в городе Щелково. Официальные российские власти не комментировали причины возгорания. Министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен рассказала, что передача Украине истребителей Ф-16 зависит от разных факторов. В частности, со времени обучения наших пилотов. По ее словам, фактическая поставка самолетов Украине начнется где-то в следующем году. Кроме того, Нидерланды работают над созданием учебного центра наших пилотов в Румынии.
Вагнеровцы вернулись
– отметил Череватый.
Трюдо попросил прощения за чествование ветерана СС "Галичина" в парламенте
– отметил Трюдо.
Кадыров может не выйти из больницы живым
В Броварах судью поймали на взятке
Зеленский обратился к украинцам
Россияне на ЗАЭС
Больше ракет для ПВО
Новые заместители в Минобороны
Россия и Совет ООН по правам человека
– отметил Николенко.
Рисковые выборы в Словакии
Минус один российский дрон
Трасса Бахмут – Горловка под огневым контролем
Учет женщин с медицинским образованием
Новые пути снабжения россиян
Циничный "суд" над "азовцами"
Украинцам инкриминируют якобы насильственный захват власти и участие в террористической организации. То есть гражданам Украины Россия инкриминирует захват власти в Украине.
"Неприемлемые" предложения не звучат в НАТО
В НАТО только ведутся дискуссии о том, как Украине объединить победу в войне с реформами. Все понимают, насколько это тяжело.
Украина может получить дальнобойные ракеты в ближайшее время
ВСУ продвинулись в Донецкой области
– подчеркнул президент.
Наши пилоты в Украине адаптируются к F-16
США отреагировали на видео с "живым" адмиралом Соколовым
Киев передал G7 секретный отчет о западных деталях в "Шахедах"
Зеленский подписал закон о пробационном надзоре
Командующий анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
Электронный реестр "Оберег" готов на 90%
Потери россиян на войне
Кремль не укомплектовал эшелонированную оборону на Юге Украины
– отметили в ISW.
Как защитят энергообъекты Украины
– заявил Кудрицкий.
Россияне глупо укрепляют Мариуполь
Пожар у военного аэродрома "Чкаловский"
Когда в Украине будут F-16
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики ЧВК "Вагнера" теперь работают на российское минобороны или в подчиненных ему структурах.
Сейчас их несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах,
В то же время, он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения от имени парламента страны за приглашение на мероприятие в честь визита Владимира Зеленского ветерана СС "Галичина".
Это была ошибка, глубоко смутившая парламент и Канаду. Все мы, кто был в этом парламенте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже если мы сделали это, не зная контекста,
По его словам, это было ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста.
Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев считает, что Кадыров вряд ли выйдет живым из больницы.
"Он продолжает находиться в этой больнице. Уже из нескольких стран пригласили врачей, которые не смогли ничего сделать", – отметил общественный деятель из республики Ичкерия.
НАБУ, САП и СБУ разоблачили на взяточничестве судью Броварского горрайонного суда Киевской области, требовавшего 4 000 долларов.
В доме подозреваемого следователи заметили его портрет в образе Юлия Цезаря. Похожий висел в доме Виктора Пшонки.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. В частности, он рассказал о вражеских обстрелах Херсонщины, которые в последние дни россияне совершают с особой жестокостью.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС. После освобождения необходима международная миссия, которая проверит объект. Пока ситуация на станции остается напряженной.
Сообщается о мощных взрывах в Николаеве
Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Когда на место прибыли пожарные, россияне нанесли повторный удар. Это увеличило время ликвидации возгорания.
Болгария передаст Украине ракеты комплексам С-300, которые предварительно нужно будет починить. Сама же страна сделать это не сможет, а наша страна имеет для этого условия. Эти ракеты Украина сможет использовать для защиты от российских ракет и дронов.
Виталий Ким сообщил, что над Николаевом сбили беспилотник.
В Крыму раздается воздушная тревога. Еще до включения сирен россияне перекрыли Крымский мост. Во время тревоги в Севастополе приостановили движение наземного и морского транспорта. Россияне ожидают удара ракетой Storm Shadow.
Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны. Рустему Умерову будут помогать Юрий Джигир, Наталья Калмыкова, а также Екатерина Черногоренко. Последняя будет заниматься цифровизацией структуры.
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что нельзя позволить России вернуться в Совет ООН по правам человека. В прошлом году ее исключили оттуда в ответ на агрессию.
Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления,
Агенты партизанского движения "Атеш" заметили, что в Евпатории стали появляться новые оборонительные и огневые позиции. Заметили по меньшей мере 4 таких укрепления.
Победу на выборах в Словакии может одержать бывший премьер-министр Робер Фицо. Он выступает за прекращение поддержки Украины и не поддерживает ее вступление в НАТО. Его популярность снова возросла на фоне войны, когда он начал распространять пророссийские тезисы.
В Николаевской области удалось сбить российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"
В Донецкой области ВСУ держат под огневым контролем одну из ключевых трасс для российской логистики на этом направлении – дорогу Бахмут – Горловка. У оккупантов есть и другие пути, однако они уже ощутили влияние потери этого маршрута.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что женщины с медобразованием должны стать на воинский учет до конца 2026 года. С 1 октября ничего кардинально не изменится.
Запрет на выезд за границу будет распространяться только на женщин с медицинским образованием, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов
Россияне начали строительство прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они хотят включить в ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха российские города Таганрог и Ростов-на-Дону.
Успешное завершение идеи способствует улучшению российской военной и гражданской логистики. Также оно снижает зависимость от Крымского моста.
В Ростове-на-Дону начали новое "судилище" над защитниками "Азовстали". На этот раз россияне цинично пытаются приговорить 24 военных к пожизненному заключению.
Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в штаб-квартире Альянса никогда не обсуждали неприемлемые предложения мира для Украины. Также там не поднимался вопрос сдачи территорий в обмен на членство.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, заметил, что продолжаются переговоры по дальнобойным ракетам. В частности, Украина может получить их в ближайшее время.
Владимир Зеленский заявил, что есть продвижение ВСУ на Донецком направлении.
Получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасов, данным разведкам. Есть наше продвижение вперед в Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются,
Воздушные силы ВСУ рассказали, что Украина пытается сократить время переобучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Поэтому наши пилоты тренируются на симуляторах в Украине.
Как украинские пилоты тренируются на симуляторах F-16: смотрите видео
В США отреагировали на видео с "живым" командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.
Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что еще рано что-то комментировать.
Издание The Guardian написало, что Киев передал союзникам секретный отчет о западных деталях в иранских "Шахедах". Там говорится, что в иранском дроне модели Shahed-131 – 52 европейских электрических компонента, у модели Shahed-136 – 57 компонентов.
По данным Киева, Иран сумел адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "снабжение которых контролируется плохо или не контролируется вообще". Так что Украина:
Над Днепропетровской областью с утра сбили вражеский беспилотник.
СБУ в Киеве задержала российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.
Двум задержанным грозит пожизненное заключение.
Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре. Он предполагает, что осужденные смогут находиться на свободе под так называемым пробационным наблюдением.
Альтернатива аресту будет действовать для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Человек сможет ночевать в исправительном центре, однако днем выходить и работать на каком-то производстве.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении. Наши военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян.
В Украине планируют ввести электронный реестр призывников и военнообязанных "Оберег". Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла рассказала, что электронный реестр готов уже на 90%.
Пока речь не идет о вручении повесток онлайн, но при необходимости это можно изменить.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что части 42-й мотострелковой дивизии развернуты вплоть до Токмака. Это говорит о том, что командование России не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на Юге Украины.
Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще в Токмаке позволяет предположить, что элементы тех же российских соединений и обороняемых на передовых позициях частей занимают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях,
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что они в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеют несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы.
Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления,
Министр обороны Рустем Умеров предостерег россиян по поводу вероятных зимних ударов по энергетике. Он объяснил, что Украина будет отвечать.
Кроме того, Умеров заявил, что на поле боя нужно больше оружия, которое изменит ситуацию.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне укрепляют город и близлежащие к нему городки. В частности, оккупанты строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, однако самом городе их нет. Более того, враги также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.
Андрющенко отметил нелепость россиян, которые часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Кроме того, они заминировали мосты, по которым ездят гражданские автомобили.
Возле Москвы возник мощный пожар в районе военного аэродрома россиян "Чкаловский". Пожар возник в городе Щелково. Официальные российские власти не комментировали причины возгорания.
Министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен рассказала, что передача Украине истребителей Ф-16 зависит от разных факторов. В частности, со времени обучения наших пилотов.
По ее словам, фактическая поставка самолетов Украине начнется где-то в следующем году. Кроме того, Нидерланды работают над созданием учебного центра наших пилотов в Румынии.