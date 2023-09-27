Продвижение ВСУ на Донбассе, Киев может получить дальнобойные ракеты: хронология 581 дня войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо всех сил освобождают оккупированные территории.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатии 27 сентября 2023 года по состоянию на 581 день полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины – читайте на сайте 24 Канала.

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