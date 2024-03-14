Россия атаковала "Шахедами" и ракетами, колоссальные потери врага: хронология 750 дня войны
14 марта 2024, 08:04Читати новину українською
В Украине продолжаются 750 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска не прекращают попыток захватить украинские территории. Противник атаковал мирные города "Шахедами" и дронами.
О главных событиях дня по состоянию на 14 марта, ситуацию на фронте, потери противника, последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон