Об этом пишет Bloomberg.
Что в Европе и США говорят о войне
Посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф не добились существенного прогресса на переговорах в Москве и Киеве.
После этого Путин и Трамп провели "конструктивную и довольно откровенную" беседу об итогах визитов представителей в ходе часового телефонного разговора.
Между тем президент Зеленский надеется встретиться с Трампом в конце сентября.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Он заявил, что переговоры с США и европейскими союзниками продолжатся на уровне советников по национальной безопасности, а Украина хочет дальнейших трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Москвой осенью.
Россия продолжает утверждать, что якобы ожидает возобновления трехсторонних переговоров с Украиной и США и "остается открытой для мирного урегулирования войны".
Однако при этом европейские чиновники отмечают, что Путин намерен усилить атаки на Украину в течение зимы, проверяя ее сопротивление и решимость союзников Киева.
В планах России на ближайшие 6 месяцев – усилить удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины, чтобы попытаться сделать жизнь гражданского населения невыносимой, а также усилить гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, чтобы попытаться подорвать поддержку Киева, сообщил один из источников издания.
Кроме того, президент России хочет взять под контроль всю Донецкую область в рамках любого соглашения о прекращении войны.
Лидер Кремля делает ставку на то, что следующей весной он сможет выйти из конфликта в более сильной позиции.
Источник Bloomberg также отметил, что серьезные переговоры вряд ли состоятся как минимум до следующего года.
Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что требования Украины сохранятся в последующие месяцы и годы, а также мы должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам,
– заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Напомним, что о планах Кремля продолжать войну свидетельствуют его мобилизационные планы. По оценкам военной разведки, в течение 2026 и 2027 годов Москва намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек.
При этом только за август 2026 года Россия потеряла на войне 43 000 солдат, а в ряды оккупационной армии за этот же период удалось привлечь лишь 39 000 человек.
Также Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров, которые могут проводить атаки на западные области Украины.