Про це пише Bloomberg.

Що у Європі та США кажуть про війну

Посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф не досягли суттєвого прогресу на переговорах у Москві та Києві.

Після цього Путін і Трамп уже провели "конструктивну та досить відверту" розмову про результати візитів посланців під час годинної телефонної розмови.

Тим часом президент Зеленський сподівається зустрітися із Трампом лише наприкінці вересня. Він заявив, що переговори з США та європейськими союзниками продовжаться на рівні радників з національної безпеки, а Україна хоче подальших тристоронніх переговорів з Вашингтоном та Москвою восени.

Росія продовжує стверджувати, що нібито очікує відновлення тристоронніх переговорів з Україною та США та "залишається відкритою до мирного врегулювання війни".

Але при цьому європейські чиновники зазначають, що Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, випробовуючи її опір та рішучість союзників Києва.

У планах Росії на наступні 6 місяців посилити удари по енергетичній та тепловій інфраструктурі України, щоб спробувати зробити життя цивільного населення нестерпним, а також посилити гібридні атаки та політичне втручання в Європу, щоб спробувати підірвати підтримку Києва, повідомило одне з джерел видання.

А ще президент Росії хоче взяти під контроль всю Донецьку область за будь-якою угодою про припинення війни.

Лідер Кремля робить ставку на те, що наступної весни він зможе вийти з сильнішою позицією.

Джерело Bloomberg також зазначило, що серйозні переговори навряд чи відбудуться щонайменше до наступного року.

Ми повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що вимоги України збережуться в наступні місяці та роки, а також ми повинні бути готові до інших ймовірних непередбачених обставин,

– заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, що про плани Кремля воювати й далі вказують його мобілізаційні плани. За оцінками воєнної розвідки, протягом 2026 та 2027 років Москва прагне мобілізувати до армії близько 600 000 осіб.

При цьому лише за серпень 2026 року Росія втратила на війні 43 000 солдатів, а до лав окупаційної армії за цей же період вдалося залучити лише 39 000 осіб.

Також Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів, які можуть атакувати західні області України.