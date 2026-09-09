Запад смирился с тем, что война в Украине продлится и в 2027 году, – Bloomberg

Европейские и американские чиновники смирились с тем, что война России в Украине продлится и в 2027 году. Они признают, что последняя американская мирная инициатива не принесла никаких результатов.

Об этом пишет Bloomberg.

Что в Европе и США говорят о войне

Посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф не добились существенного прогресса на переговорах в Москве и Киеве.

После этого Путин и Трамп провели "конструктивную и довольно откровенную" беседу об итогах визитов представителей в ходе часового телефонного разговора.

Между тем президент Зеленский надеется встретиться с Трампом в конце сентября.

Он заявил, что переговоры с США и европейскими союзниками продолжатся на уровне советников по национальной безопасности, а Украина хочет дальнейших трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Москвой осенью.

Россия продолжает утверждать, что якобы ожидает возобновления трехсторонних переговоров с Украиной и США и "остается открытой для мирного урегулирования войны".

Однако при этом европейские чиновники отмечают, что Путин намерен усилить атаки на Украину в течение зимы, проверяя ее сопротивление и решимость союзников Киева.

В планах России на ближайшие 6 месяцев – усилить удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины, чтобы попытаться сделать жизнь гражданского населения невыносимой, а также усилить гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, чтобы попытаться подорвать поддержку Киева, сообщил один из источников издания.

Кроме того, президент России хочет взять под контроль всю Донецкую область в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Лидер Кремля делает ставку на то, что следующей весной он сможет выйти из конфликта в более сильной позиции.

Источник Bloomberg также отметил, что серьезные переговоры вряд ли состоятся как минимум до следующего года.

Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что требования Украины сохранятся в последующие месяцы и годы, а также мы должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам,

– заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, что о планах Кремля продолжать войну свидетельствуют его мобилизационные планы. По оценкам военной разведки, в течение 2026 и 2027 годов Москва намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек.

При этом только за август 2026 года Россия потеряла на войне 43 000 солдат, а в ряды оккупационной армии за этот же период удалось привлечь лишь 39 000 человек.

Также Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров, которые могут проводить атаки на западные области Украины.