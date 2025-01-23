Путин считает, что ключевые цели войны достигнуты, – Reuters

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что основные цели войны в Украине уже достигнуты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

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Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты

Reuters со ссылкой на анонимный источник отметило, что Путин считает, что основные цели в войне достигнуты.

Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, включая контроль над территорией, которая соединяет материковую Россию с Крымом, и ослабление украинских военных,

– говорится там.

Также российский диктатор признает, что война создает нагрузку на экономику, поскольку у той "действительно большие проблемы", например влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

В издании пишут, что Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП в этом году, что составляет треть бюджетных расходов. Расходы были инфляционными. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время, это привело к росту заработной платы.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

В Reuters пишут, что российский диктатор Путин все больше обеспокоен ситуацией в экономике России. По словам двух источников, знакомых с позицией Кремля, оценка ситуации в российской экономике способствовала формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.