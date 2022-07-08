Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе

По данным британской разведки, оккупанты размещают свои войска в направлении Северска. Поэтому ближайшей целью захватчиков там называют именно захват этого города для последующего наступления в Донецкой области.

Также данные британской разведки свидетельствуют о том, что российские оккупанты, скорее всего, делают паузу для пополнения армии. После этого они хотят начать наступление на Донбасс.

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Оккупанты хотят захватить всю Донецкую область

В окрестностях Луганщины еще продолжаются бои, однако в россии уже говорят о якобы полном контроле над областью. В то же время по данным разведки Великобритании, линия фронта проходит в 8 километрах от Северска. Там оккупанты сосредоточивают свои силы для дальнейшего наступления.

Северск называют ближайшей тактической целью россиян. Следующими же – Славянск и Краматорск.

Существует реалистичная вероятность того, что ближайшим тактическим объектом россии будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвинуться к своей вероятной оперативной цели в районе городов Славянск – Краматорск,

– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В то же время, в британском Минобороны отметили, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на Юге – на юго-западном направлении от Херсона.

Какая ситуация на Донбассе

По состоянию на 135 день полномасштабной войны наиболее ожесточенные бои продолжаются именно на Донбассе. Российские оккупанты обстреливают мирные населенные пункты из разного вооружения – танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносят авиационные и ракетные удары.

Оккупанты пытались наступать в районе Богородичного на Славянском направлении, однако украинские воины нанесли им серьезные потери, из-за чего враг отступил. В то же время, на Краматорском направлении захватчики имеют частичный успех в наступлении на Верхнекаменское. На Бахмутском направлении россияне наступают в районе Спорного. Бои продолжаются.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 8 июля вы можете посмотреть в карте боевых действий.

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