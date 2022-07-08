Також дані британської розвідки свідчать про те, що російські окупанти найімовірніше роблять паузу для поповнення армії. Після цього вони хочуть почати наступ на Донеччину.

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Окупанти хочуть захопити усю Донеччину

На околицях Луганщини ще тривають бої, однак у росії вже говорять про нібито повний контроль над областю. Водночас за даними розвідки Великої Британії, лінія фронту проходить за 8 кілометрів від Сіверська. Там окупанти зосереджують свої сили для подальшого наступу.

Сіверськ називають найближчою тактичною ціллю росіян. Наступними ж – Слов'янськ та Краматорськ.

Існує реалістична ймовірність того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просунутися до своєї найімовірнішої оперативної мети в районі міст Слов’янськ – Краматорськ,

– йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Водночас у британському Міноборони відзначили, що українські війська продовжують поступове просування на Півдні – на південно-західному напрямку від Херсона.

Якою є ситуація на Донбасі

Станом на 135-ий день повномасштабної війни найбільш запеклі бої тривають саме на Донбасі. Російські окупанти обстрілюють мирні населені пункти з різного озброєння – танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню та завдають авіаційних і ракетних ударів.

Окупанти намагалися наступати в районі Богородичного на Слов'янському напрямку, однак українські воїни завдали їм серйозних втрат, через що ворог відступив. Водночас на Краматорському напрямку загарбники мають частковий успіх в наступі на Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку росіяни наступають в районі Спірного. Бої тривають.

Більше про ситуацію на фронті станом на 8 липня ви можете переглянути в карті бойових дій.

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