Цель россиян – сохранить интенсивность войны до 2027 года, – ЦПД о планах врага

Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории. По состоянию на сейчас страна-агрессор Россия имеет целью сохранять интенсивность войны до 2027 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя ЦПИ Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

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Планы России

Коваленко отметил, что по состоянию на сейчас цель российской армии – сохранять интенсивность боевых действий до 2027 года.

То есть ресурсы накоплены были до конца 2025-го года, сейчас накапливаются ресурсы на весь 2026-й год интенсивной войны, такой как сейчас,

– отметил руководитель ЦПИ.

По его словам, враг будет пытаться делать все, чтобы еще дольше продолжить ее.

Он также объяснил, от чего зависит способность России вести войну. В частности, он указал следующее: