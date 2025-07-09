Цель россиян – сохранить интенсивность войны до 2027 года, – ЦПД о планах врага
- Руководитель ЦПД рассказал о цели врага.
- По его словам, цель россиян – сохранить интенсивность войны до 2027 года.
Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории. По состоянию на сейчас страна-агрессор Россия имеет целью сохранять интенсивность войны до 2027 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя ЦПИ Андрея Коваленко в эфире телемарафона.
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Планы России
Коваленко отметил, что по состоянию на сейчас цель российской армии – сохранять интенсивность боевых действий до 2027 года.
То есть ресурсы накоплены были до конца 2025-го года, сейчас накапливаются ресурсы на весь 2026-й год интенсивной войны, такой как сейчас,
– отметил руководитель ЦПИ.
По его словам, враг будет пытаться делать все, чтобы еще дольше продолжить ее.
Он также объяснил, от чего зависит способность России вести войну. В частности, он указал следующее:
- Поддержка России от КНДР в отношении оружия.
- Технологии от Китая: враг получает определенные технологические элементы от Китая.
- Отсутствие американских санкций.