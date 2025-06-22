Сырский не исключает, что Россия может начать новое наступление из Беларуси после учений "Запад-2025"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не исключил, что Россия может начать новое наступление из Беларуси. Это возможно в контексте проведения учений "Запад-2025".

Именно после таких учений в 2022 году российские войска остались в Беларуси и начали наступление на Киев с севера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Россия может снова попытаться начать наступление с севера

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что после завершения российско-белорусских учений "Запад-2025" не исключается повторная попытка вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Сырский напомнил, что подобная тактика уже была применена Кремлем в феврале 2022 года, когда под видом совместных маневров российские войска зашли в Беларусь, но позже не вышли из нее, вскоре начав широкомасштабное вторжение в Украину.

Президент Владимир Зеленский также не исключил такого сценария.

Учения "Запад-2025"

Нынешние стратегические учения "Запад-2025", которые проводятся в рамках Союзного государства, запланированы на сентябрь. По официальной информации белорусского Минобороны, в главной фазе маневров примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Впрочем, эстонская разведка оценивает возможную реальную численность участников – включая технический персонал и резервистов – в 100 тысяч человек.

В конце мая белорусская сторона объявила об уменьшении масштабов учений и их перемещении вглубь белорусской территории – подальше от границ НАТО.