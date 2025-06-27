Россия может производить больше боеприпасов, чем весь ЕС, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на сегодня Россия производит больше боеприпасов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые. По его словам, санкции против России являются жизненно важными, чтобы остановить военную машину Москвы.

Это создает серьезную угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН.

Смотрите также Зеленский рассказал, сколько оружия производит Украина

Сибига оценил объемы военного производства в России

Сибига отметил, что нет сомнений, что Россия планирует расширение агрессии на другие страны Европы.

Они наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами. И это угрожает не только Украине. Россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Поэтому в интересах наших евроатлантических партнеров – уже сейчас максимально ограничить возможности России производить средства террора и агрессии,

– сообщил Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать".

Он отметил, что Украина благодарна ЕС, который внедряет ограничительные меры, которые охватывают сотни наименований стратегической продукции и тысячи субъектов, способствующих агрессии.

В ближайшее время ожидается принятие 18-го пакета санкций. Прежде всего речь идет об ударе по энергетическим доходам и вторичные санкции против тех, кто помогает агрессорам.

Сибига отметил, что санкции действительно действуют, и не надо верить российской пропаганде. Именно поэтому Россия так сильно стремится санкции отменить или отсрочить.