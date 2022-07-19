У россиян подгорает из-за очередного фиаско

Крым без Украины – это ничто. Высушенный без воды и уязвимый с берега аппендикс посреди Черного моря, прекрасно простреливаемый противокорабельными ракетами.

Убогий и бессодержательный, как и вся московия. Представляю, как сейчас там подгорают ватаны от вывода флота.

Читайте путин определился с главным сценарием попытки аннексии территорий Украины

Флот россии дал заднюю

Тот самый флот, на который они все молились и рассказывали, какой он мощный, и как навалит американским авианосцам.

Реальность оказалась не такой сладкой, как влажные мечты ватана. Черноморский флот частично наваливает рыбам, частично бежал в Новороссийск.

Мечтам путина не суждено было сбыться / Фото Getty Images

Важно путин начал с ЕС то же, что было с Украиной

россияне не способны контролировать Черное море

Еще одна важная реперная точка войны: московиты не могут контролировать Черное море. Последствия не заставят себя ждать.

Также интересно – путин требует наступать: каковы возможности мстительного маньяка: смотрите видео