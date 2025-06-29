По данным агентов движения "АТЕШ", россияне отправляют российских курсантов "проходить практику" на поле боя в Украине. Учебные корпуса и площадки для курсантов в России пустуют, потому что все воспитанники уже на фронте.

Эту информацию подтвердил не один российский источник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

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Россия отправляет на войну в Украину молодых курсантов военных институтов

Агент движения "АТЕШ" зафиксировал тревожную ситуацию в Военном институте связи, который расположен на проспекте Суворова, 32 в Санкт-Петербурге. Главный корпус учреждения пустой – там продолжаются ремонтные работы, а охрану обеспечивает усиленный патруль полиции.

По словам агента, он обошел всю территорию: казармы и учебные корпуса остаются безлюдными. Даже на контрольно-пропускном пункте, где раньше дежурили курсанты, сейчас никого нет. Причина – почти всех курсантов принудительно отправили на войну в Украину под видом прохождения "учебной практики". На самом деле молодых ребят перебрасывают в зону боевых действий, часто без надлежащей подготовки.

Факт массового привлечения курсантов к боевым действиям подтвердил также другой агент "АТЕШ" из штаба Ленинградского военного округа. Это еще одно свидетельство глубокого кадрового кризиса в армии России.