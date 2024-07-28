Иран и КНДР продолжают предоставлять летальное оружие России для войны против Украины, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Иран и КНДР продолжают углублять свое участие в войне против Украины. Эти страны все еще предоставляют России летальное оружие для атак по украинским военным или населенным пунктам.

В обмен на это, как заметили в ISW, Россия продолжает углублять двусторонние отношения с этими двумя государствами.

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Что известно об усилении сотрудничества России с Ираном и КНДР

Аналитики отметили, что иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что в октябре Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции.

Кроме того, по оценкам Банка Кореи, в 2023 году валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% по сравнению с 2022 годом. Рост зафиксирован впервые после ежегодного сокращения с 2019 года.

Корейский банк также подсчитал, что тяжелая и химическая промышленность КНДР, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, в 2023 году выросли на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие, помогло Пхеньяну стабилизировать цены и, вероятно, стимулировало северокорейское внутреннее производство.

В ISW также отметили, что Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и компоненты к ним.