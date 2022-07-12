Оккупанты из Черного моря запустили 4 ракеты по Одесчине – те своих целей не достигли

российские оккупанты снова пытались атаковать прибрежную зону Одесчины. К счастью, врагу это не удалось.

Соответствующую информацию сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Там рассказали о ситуации в течение 12 июля – 139 день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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оккупанты пытались ударить по Одессе

12 июля около 14:30 российские оккупанты нанесли ракетные удары с акватории Черного моря. В этот раз враги выпустили четыре авиационные ракеты класса "воздух – поверхность" типа Х-31 с истребителей Су-30,

– сообщило командование.

Там также объяснили, что россия направила ракеты по прибрежной зоне Одесчины.

К счастью, врагу не удалось достичь своих целей. Однако эта атака в очередной раз доказывает: "россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис".

ВСУ уничтожили беспилотник, склад боеприпасов и много техники врага

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил продолжают контролировать воздушное пространство, держа авиацию оккупантов на расстоянии,

– сообщило командование.

Добавили также, что 12 июля удалось уничтожить одну воздушную цель врага – беспилотник оперативно-тактического уровня, которым оккупант осуществлял воздушную разведку.

Кроме того, Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить:

ударной авиацией Воздушных Сил – склад боеприпасов вражеской группировки войск на юго-бугском направлении;

штурмовиками Су-25 и бомбардировщиками Су-24 ударили по скоплению вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях – уничтожили до 30 единиц российской техники.

Командование Воздушных Сил ВСУ напомнило, что с начала полномасштабного вторжения россии наша ударная авиация нанесла 1 700 групповых авиаударов по позициям, складам, технике и живой силе россии.

Коротко о ситуации в Одессе

11 июля россия атаковала Одесчину, выпустив из Черного моря по области 7 ракет Х-31.

Одна из них ударила по частному дому в одном из прибрежных сел. Ударной волной там повредило соседние дома, деревья и автомобили. Вторая ракета попала в объект портовой инфраструктуры, а остальные снаряды – по сельскохозяйственным угодьям региона. К счастью, жертв нет.

Вечером 11 июля в Одессе снова раздались взрывы. Тогда над городом взвился серый дым.

12 июля спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что опасность ракетных ударов с Черного моря до сих пор высокая. Там ведь враг держит 7 судов, с которых могут запустить ракеты "Калибр".

По словам Братчука, оккупанты "щупают" береговую полосу, бьют именно по мирному населению. Потому что враг хочет физически и психологически давить на наши силы обороны и мирное население.

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