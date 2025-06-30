Россия посылает на Сумы 50 000 солдат, Украина в сложном положении, – WSJ

Российские войска после выхода из приграничных территорий Курской области снова пересекли границу и движутся в направлении Сум. На этом участке фронта сосредоточено до 50 тысяч российских военных –это в три раза больше, чем имеет украинская сторона.

До города окупантам остается лишь около 20 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Россия надвигается на Сумы

Согласно оценкам, общая длина линии фронта за последний год увеличилась более чем на 150 километров и теперь охватывает более 1200 километров – от северо-востока до юга Украины. Российские силы пытаются давить сразу на нескольких направлениях, а обнаружив слабое место, сосредотачивают там свои силы. Так произошло и в Сумской области, куда Россия бросила значительное количество личного состава.

В начале месяца Украина перебросила в этот регион элитные подразделения военной разведки для стабилизации ситуации. Благодаря этому удалось остановить продвижение противника и частично вернуть утраченные позиции. Однако украинские командиры признают: это дается дорогой ценой. Бойцы вынуждены действовать в условиях численного превосходства врага.

Их численность – большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы,

– говорит командир подразделения "Химера" с позывным Каппа.

Впрочем, солдаты жалуются, что надлежащей подготовки обороны на украинской стороне границы не было. После отступления из Курской области они не обнаружили укрепленных позиций – во многих случаях приходится копать окопы во время ударов дронов.

Вроде они готовились к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки дронов, – сказал Кирилл, один из командиров пехоты по имени, который воевал на Курщине, а сейчас воюет на Сумщине. "Каждый день, когда позиция не готова, – это день, когда кто-то может не вернуться".

Воины также жалуются, что территории, которыми сейчас наступает враг, не были предварительно заминированы.