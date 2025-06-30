До міста окупантам залишається лише близько 20 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Імпульс згасає: літній наступ Росії провалюється, – The Telegraph

Росія насувається на Суми

Згідно з оцінками, загальна довжина лінії фронту за останній рік збільшилася на понад 150 кілометрів і тепер охоплює понад 1200 кілометрів – від північного сходу до півдня України. Російські сили намагаються тиснути одразу на кількох напрямках, а виявивши слабке місце, зосереджують там свої сили. Так сталося і в Сумській області, куди Росія кинула значну кількість особового складу.

На початку місяця Україна перекинула до цього регіону елітні підрозділи військової розвідки для стабілізації ситуації. Завдяки цьому вдалося зупинити просування противника та частково повернути втрачені позиції. Однак українські командири визнають: це дається дорогою ціною. Бійці змушені діяти в умовах чисельної переваги ворога.

Їхня чисельність – велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами... Вони продовжують привозити резерви,

– каже командир підрозділу "Химера" з позивним Каппа.

Утім, солдати скаржаться, що належної підготовки оборони на українській стороні кордону не було. Після відступу з Курської області вони не виявили укріплених позицій – у багатьох випадках доводиться копати окопи під час ударів дронів.

Начебто вони готувалися до танкових колон, а не до поля бою, де щодня завдають ударів десятки дронів, – сказав Кирило, один із командирів піхоти на ім'я, який воював на Курщині, а зараз воює на Сумщині. "Кожен день, коли позиція не готова, – це день, коли хтось може не повернутися".

Воїни також скаржаться, що території, якими зараз наступає ворог, не були попередньо заміновані.