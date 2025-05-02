В 2024 году каждый захваченный километр "стоил" России жизни не менее 27 солдат

В прошлом году Россия понесла самые серьезные потери с начала полномасштабного вторжения. По подсчетам журналистов и аналитиков, на каждый километр захваченной территории приходится 27 погибших оккупантов.

Подсчет учитывает только подтвержденные имена погибших и не включает потерь так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие потери россиян в 2024 году

Оппозиционные российские медиа систематически анализируют потери армии России в войне против Украины. В их исследованиях учитываются только подтвержденные данные – имена погибших военных. При этом потери группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР" не принимаются во внимание.

Авторы отмечают, что в течение первых двух лет войны динамика потерь была неравномерной: периоды интенсивных боевых действий с большим количеством погибших чередовались с временными затишьями.

Согласно анализу, в 2023 году наибольшее количество погибших пришлось на первые три месяца года – во время попыток России захватить Угледар и Бахмут. По данным аналитиков, в 2022 году были установлены личности 17 890 погибших россиян, а в 2023 – уже 37 633.

Инфографика подтвержденных потерь россиян (Источник: BBC)

Ситуация в 2024 году выглядела иначе – спада потерь не фиксировали вообще. Наибольшие боевые потери российских войск наблюдались в период с сентября по ноябрь.

По информации американского Института изучения войны (ISW), в это время российские силы продвинулись на 2 356 квадратных километров, однако украинские войска успешно обороняли позиции, не допустив прорыва.

Журналисты подсчитали, что за эти три месяца погибло по меньшей мере 11 678 россиян. Однако, поскольку учитывались только те, чья гибель была зафиксирована в открытых источниках, реальное количество потерь, вероятно, значительно выше.

Всего, по оценкам ISW, в 2024 году российские войска захватили 4 168 квадратных километров территории. Таким образом, каждый километр территориального продвижения обошелся агрессору в жизнь не менее 27 солдат, без учета раненых. Напомним, речь идет только о публично признанных потерях с точной датой смерти.